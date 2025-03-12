Με άνετη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα που παρέχει πολιτική υποστήριξη στο σχέδιο «ReArm Europe» που παρουσίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για κινητοποίηση έως και 800 δισεκ. ευρώ για επενδύσεις στην άμυνα, τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 419 ψήφους υπέρ, 204 κατά και 46 αποχές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει το σχέδιο «ReArm Europe» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητά επείγουσα δράση για τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας από την ίδια την ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι αυτό σημαίνει ενίσχυση των σχέσεων με ομοϊδεάτες εταίρους και σημαντική μείωση της εξάρτησής της ΕΕ από τρίτες χώρες σε θέματα άμυνας. Η «Λευκή Βίβλος για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας», την οποία η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα, θα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα επιτρέψουν «πραγματικά πρωτοποριακές και αναγκαίες προσπάθειες» και δράσεις «αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζονται σε περιόδους πολέμου».

Η ΕΕ ως πραγματικός πάροχος ασφάλειας

Για να επιτευχθεί ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την Ουκρανία αλλά και να γίνει πιο ανθεκτική η ίδια, δηλώνει το ΕΚ. Το Κοινοβούλιο «πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα τη βαθύτερη στρατιωτική απειλή για την εδαφική της ακεραιότητα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου» και καλεί τα κράτη μέλη, τους διεθνείς εταίρους και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να άρουν όλους τους περιορισμούς στη χρήση των δυτικών οπλικών συστημάτων που έχουν δοθεί στην Ουκρανία για πλήγματα στρατιωτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία, με την υποστήριξη των συμμάχων της (Λευκορωσία, Κίνα, Βόρεια Κορέα και Ιράν) «αποτελεί τη σημαντικότερη άμεση και έμμεση απειλή για την ΕΕ και την ασφάλειά της», αναφέρει το ψήφισμα. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, το ΝΑΤΟ αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενώ καταδικάζουν απερίφραστα και τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο τονίζει ότι οι αμυντικές προσπάθειες της ΕΕ «δεν μπορούν να παραμείνουν περιορισμένες ως προς το μέγεθός τους, κατακερματισμένες ως προς το πεδίο εφαρμογής και χρονοβόρες ως προς την υλοποίησή τους». Οι ευρωβουλευτές ζητούν αυξημένες προσπάθειες, τόσο στον στρατιωτικό τομέα, όσο και στους τομείς της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και των πληροφοριών.

Ετοιμασίες για τα πιο ακραία στρατιωτικά ενδεχόμενα

Το κείμενο αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να «προσαρμόσει επειγόντως τα εργαλεία της στη νέα πραγματικότητα, σχεδιάζοντας μια διοικητική ικανότητα για πολύ ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών σε περιπτώσεις πολέμου ή άλλων κρίσεων μεγάλης κλίμακας». Τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ - ΝΑΤΟ, το Κοινοβούλιο ζητά επίσης την ανάπτυξη ενός πλήρως ικανού ευρωπαϊκού πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, ο οποίος θα είναι σε θέση να ενεργεί αυτόνομα σε περίπτωση ανάγκης.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να κατασταλάξει σε ένα ενιαίο και σαφές, μακροπρόθεσμο όραμα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να ζητήσει σημαντική αύξηση των κοινών προμηθειών εξοπλισμού από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιμένουν, επίσης, ότι η λήψη αποφάσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να είναι λιγότερο περίπλοκη. Επιδοκιμάζουν τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας και τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία για τις αποφάσεις της ΕΕ στον τομέα αυτόν, με εξαίρεση τις στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό εκτελεστική εντολή.

Το Κοινοβούλιο προειδοποιεί ότι, χωρίς σημαντική αύξηση των επενδύσεων, οι στόχοι ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ δεν θα επιτευχθούν, ούτε για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας ούτε για τη βελτίωση της κοινής ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι «οι επείγουσες ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν» τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και ζητούν καινοτόμες λύσεις για την εύρεση επιπλέον χρηματοδότησης χωρίς καθυστέρηση, όπως ένα σύστημα ευρωπαϊκών αμυντικών ομολόγων για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.

Κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου

Στο πλαίσιο του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκική Δημοκρατία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τηρήσει το Διεθνές Δίκαιο, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να τερματίσει αμέσως την κατοχή και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το νησί.

