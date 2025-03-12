Η Βρετανία δήλωσε ότι θα ανακαλέσει τη διαπίστευση ενός Ρώσου διπλωμάτη σε απάντηση σε μια παρόμοια κίνηση της Ρωσίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εναντίον Βρετανών διπλωματών.

«Είναι σαφές ότι το ρωσικό κράτος επιδιώκει ενεργά να οδηγήσει τη βρετανική πρεσβεία στη Μόσχα προς το κλείσιμο και δεν λαμβάνει υπόψη του τις επικίνδυνες κλιμακούμενες επιπτώσεις αυτού του γεγονότος», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σε σχετική του ανακοίνωση.

Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δευτέρα δύο Βρετανούς διπλωμάτες για διενέργεια κατασκοπείας και τους ζήτησε να εγκαταλείψουν τη χώρα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Η Βρετανία απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες».

Η Μόσχα έχει εξοργισθεί από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία και τις πρόσφατες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για την παρουσία βρετανικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής δύναμης.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρέσβη στο Λονδίνο στον οποίο κατέστησε σαφές ότι δεν θα ανεχθεί τον «εκφοβισμό» των διπλωματών και του προσωπικού της.

«Έχουμε τραβήξει μια γραμμή σχετικά με αυτό το περιστατικό και απαιτούμε από τη Ρωσία να κάνει το ίδιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. «Κάθε περαιτέρω ενέργεια που θα λάβει η Ρωσία θα θεωρηθεί κλιμάκωση και θα απαντηθεί αναλόγως».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

