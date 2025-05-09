Τουσκ: Όσοι ηγέτες παρακολούθησαν την παρέλαση στην Μόσχα πρέπει να ντρέπονται

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, με αφορμή τη συμμετοχή του Σλοβάκου πρωθυπουργού, του μοναδικού ηγέτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παρέλαση που έγινε στη Μόσχα για να γιορτάσει το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είπε ότι όποιος παρευρίσκεται στη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα πρέπει να ντρέπεται.

«Προσπαθώ να μη σχολιάζω τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά των ηγετών των κρατών, ιδίως της κοινότητάς μας», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου. «Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι το να βρίσκεσαι στην παρέλαση νίκης στη Μόσχα και να χειροκροτείς τον Πρόεδρο Πούτιν… είναι ντροπή για όλους όσοι βρίσκονται εκεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

