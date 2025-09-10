Ζελένσκι: Τουλάχιστον 8 drones στόχευσαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones στόχευσαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στο χωρίς προηγούμενο περιστατικό που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας, το οποίο σήμανε συναγερμό σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας έγινε στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν συνολικά περίπου 415 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 40 πυραύλους.

«Σήμερα υπήρξε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης - Ρωσοϊρανικά «shaheds» επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μόνο ένα «shaheds» που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ατύχημα, αλλά τουλάχιστον οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθετικής δράσης που στόχευαν την Πολωνία» έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Rescuers are now working in Volochysk, Khmelnytskyi region, where the Russians struck an ordinary sewing workshop with a missile. As of now, three people are reported injured. This is just one of the sites of today’s massive Russian attack: about 415 drones of various types and… pic.twitter.com/FdC880IDwn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Πηγή: skai.gr

