BBC: Ο «Σουλτάνος» Ερντογάν και η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία

Το ημερολόγιο έδειχνε 23 Μαρτίου 2025 όταν ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου οδηγήθηκε στη φυλακή του Μαρμαρά για μια σειρά από κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Δεν ήταν όμως μόνος. Εκεί συνάντησε πολλά από τα «θύματα» του Τούρκου προέδρου πολλοί από τους οποίους είχαν συλληφθεί ως ειρηνικοί διαδηλωτές.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος, οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του, βετεράνοι δικηγόροι και φοιτητές διαδηλωτές εμφανίζονται όλοι στο εδώλιο του κατηγορουμένου αυτόν τον μήνα σε ξεχωριστές υποθέσεις.

Για τους επικριτές του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τα πρώτα χρόνια του που εμφανιζόταν ως ένας μεταρρυθμιστής με δυτικό προσανατολισμό, έχει μετατραπεί πλέον σε ένα σύγχρονο Σουλτάνο, καταργώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταστέλλοντας κάθε αντίθετη φωνή.

«Ο Ερντογάν έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τη μετατροπή της Τουρκίας σε μια απολυταρχία τύπου Ρωσίας», υποστηρίζει ο Γκονούλ Τολ, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής (MEI) στην Ουάσινγκτον, ο οποίος κατάγεται από την Τουρκία και τώρα ζει στις ΗΠΑ. «Αυτό που έχει στο μυαλό του είναι μια Τουρκία όπου η κάλπη δεν έχει κανένα νόημα... όπου επιλέγει ο ίδιος τους αντιπάλους του».

Σε εκτενές του ρεπορτάζ του το BBC αναφέρεται στην κρίση δημοκρατίας που περνά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια με τον Ερντογάν από τη μία να διαμηνύει ότι καταπολεμά τη διαφθορά και τους αντιπάλους του από την άλλη να τον κατηγορούν ότι φιμώνει την αντιπολίτευση.

Συνολικά, περισσότερα από 500 άτομα που συνδέονται με το CHP έχουν συλληφθεί από τον περασμένο Οκτώβριο. Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του για δωροδοκία, νόθευση διαγωνισμών, εκβιασμό και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία. Αλλά το CHP υποστηρίζει ότι οι συλλήψεις έχουν πολιτικά κίνητρα και στοχεύουν στη φίμωση της αντιπολίτευσης με το κόμμα να αρνείται τις κατηγορίες.

Κάποιοι πάλι αναρωτιούνται γιατί, καθώς η τουρκική δημοκρατία δέχεται πυρά σε κοινή θέα, η διεθνής κοινότητα δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε.

Μήπως ο Ερντογάν έχει εμπλακεί σε πάρα πολλά πράγματα -συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Συρίας και του ΝΑΤΟ- για να θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να εμπλακούν σε καβγά; Και μήπως η προθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αγνοήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα δίνει στον Ερντογάν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων;

Καθώς ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης παραμένει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, η διεθνής κοινότητα παραμένει επικεντρωμένη αλλού - κυρίως στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σχολιάζει το BBC.Το τελευταίο δίνει στον Πρόεδρο Ερντογάν ένα πλεονέκτημα, σύμφωνα με τους αναλυτές. Απολαμβάνει σχετικά καλές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με τον Τραμπ.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλούς άλλους ηγέτες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση», λέει ο Μπερκ Έσεν του Πανεπιστημίου Σαμπάντσι. «Νομίζω ότι στη διεθνή σκηνή του αρέσει να παρουσιάζεται ως διαπραγματευτής, στην αίθουσα, να σφίγγει τα χέρια».

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είχε κάποια επιτυχία - για παράδειγμα, βοηθώντας στη διαμεσολάβηση για μια συμφωνία ώστε η Ουκρανία να επαναλάβει τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας τον Ιούλιο του 2022, αφού είχαν σταματήσει από την εισβολή της Ρωσίας πέντε μήνες νωρίτερα. Και φέτος φιλοξένησε διαπραγματευτές από το Κίεβο και τη Μόσχα για τις πρώτες πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες τους από το 2022.

«Όλοι επαινούν τον ρόλο του στη Ρωσία και την Ουκρανία», λέει ο Δρ. Γκονούλ Τολ, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής (MEI) στην Ουάσινγκτον. «Οι δυτικοί ηγέτες στρέφονται σε αυτόν για να οικοδομήσει την ευρωπαϊκή άμυνα. Και ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται [τι κάνει ο Ερντογάν στο εσωτερικό], οπότε καταλαβαίνει ότι μπορεί να τη γλιτώσει».

Ο Δρ. Καγκαπτάι, του Ινστιτούτου της Ουάσινγκτον, λέει ότι ο Ερντογάν έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων επειδή ο Τραμπ έχει εσωστρεφή χαρακτήρα και οι δύο ηγέτες έχουν «μια ιδιαίτερη χημεία, που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του Τραμπ».

«Τυχαίνει να τον συμπαθώ, και με συμπαθεί κι εκείνος», έχει πει ο Τραμπ για τον Ερντογάν. «Είναι σκληρός τύπος και πολύ έξυπνος».

Ο Ερντογάν βρίσκεται επίσης σε καλή γεωπολιτική θέση. Η Τουρκία βρίσκεται εν μέρει στην Ασία και εν μέρει στην Ευρώπη, αποτελώντας γέφυρα μεταξύ δύο ηπείρων.

Η ιερότητα του ψηφοδελτίου

Και μπορεί ο Ερντογάν να έχει κάποια εξουσιοδότηση και κάποια ελευθερία, αλλά υπάρχει και ένα όριο, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές. Αυτό Που σίγουρα δεν θα κάνει ο Τούρκος πρόεδρος είναι να ακυρώσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με τον Onur Isci, καθηγητή ιστορίας και διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Kadir Has στην Κωνσταντινούπολη.

«Ιστορικά, ο τουρκικός λαός ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος ως προς την ιερότητα της ψηφοφορίας και οι προσπάθειες περιορισμού της θα προκαλούσαν σοβαρές συνέπειες», λέει.

Οι τουρκικές εκλογές είναι γενικά ελεύθερες την ημέρα της διεξαγωγής τους αν και κάθε άλλο παρά δίκαιες εκ των προτέρων, σχολιάζει το BΒC.

Οι όροι ανταγωνισμού δεν είναι ισότιμοι. Τα περισσότερα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης είναι φιλοκυβερνητικά. Όσα δεν είναι, δέχονται ισχυρές πιέσεις από τις αρχές.

Έχοντας εκτίσει ήδη δύο θητείες ο 71χρονος Ερντογάν, απαγορεύεται να είναι ξανά υποψήφιος, αλλά μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές ή θεσπίζοντας νέο σύνταγμα.

«Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να επανεκλεγώ ή να θέσω ξανά υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα», δήλωσε τον Μάιο. Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα παραμείνει στην εξουσία αφού πολλοί συντηρητικοί ψηφοφόροι είναι ευγνώμονες για την ανάπτυξη που έφερε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του και για την προώθηση του Ισλάμ σε αυτή την κοσμική δημοκρατία.

