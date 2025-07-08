Λογαριασμός
Τρομακτικό δυστύχημα σε αεροδρόμιο της Ιταλίας – Τουρμπίνα αεροπλάνου «ρούφηξε» άνδρα - Βίντεο

Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί αν το θύμα ήταν επιβάτης ή εργαζόμενος του αεροσταθμού

aeroplano

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Όριο Αλ Σέριο του Μπέργκαμο, σε ένα τρομακτικό δυστύχημα, όταν τον ρούφηξε τουρμπίνα αεροπλάνου

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,ο άτυχος άνδρας είχε μπει στον αεροδιάδρομο και είχε αρχίσει να τρέχει προς την κατεύθυνση αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει την τροχοδρόμηση για να απογειωθεί.

Το Airbus A312 της εταιρία Volotea ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τις Αστούριες της βόρειας Ισπανίας.

Ο κινητήρας του αεροσκάφους φέρεται να "ρούφηξε" τον άτυχο άνδρα, κάτι που προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατό του.

Μέχρι τώρα δεν έχει εξακριβωθεί αν το θύμα ήταν επιβάτης ή εργαζόμενος του αεροσταθμού.

Μετα το τραγικό συμβάν το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο παρέμεινε κλειστό για μια περίπου ώρα ενώ συνολικά 19 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής. 

