Ένας άνδρας έχασε την ζωή του σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Όριο Αλ Σέριο του Μπέργκαμο, σε ένα τρομακτικό δυστύχημα, όταν τον ρούφηξε τουρμπίνα αεροπλάνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,ο άτυχος άνδρας είχε μπει στον αεροδιάδρομο και είχε αρχίσει να τρέχει προς την κατεύθυνση αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει την τροχοδρόμηση για να απογειωθεί.

Το Airbus A312 της εταιρία Volotea ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τις Αστούριες της βόρειας Ισπανίας.

Ο κινητήρας του αεροσκάφους φέρεται να "ρούφηξε" τον άτυχο άνδρα, κάτι που προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατό του.

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country's media reported.



SACBO, the airport's operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time "due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2025

Μέχρι τώρα δεν έχει εξακριβωθεί αν το θύμα ήταν επιβάτης ή εργαζόμενος του αεροσταθμού.

Μετα το τραγικό συμβάν το αεροδρόμιο του Μπέργκαμο παρέμεινε κλειστό για μια περίπου ώρα ενώ συνολικά 19 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής.

