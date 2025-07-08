Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο στην Ιταλία, όταν ένας άνδρας μπήκε στο διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης και παρασύρθηκε θανάσιμα από τον κινητήρα ενός αεροσκάφους της Volotea που αναχωρούσε εκείνη την ώρα.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας πέθανε, προσθέτοντας ότι δεν ήταν ούτε επιβάτης ούτε μέλος του προσωπικού του αεροδρομίου.

Οι πτήσεις ανεστάλησαν από τις 10:20 έως τις 12 τοπική ώρα «λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο χώρο τροχοδρόμησης», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.

Η αστυνομία του Μπέργκαμο δεν έχει κάνει κανένα άμεσο σχόλιο.

