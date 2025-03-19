«Η Τουρκία είναι κράτος δικαίου. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς, μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων περίπου 100 συνεργατών του.

Ο Γιλμάζ Τουντς σημείωσε επίσης ότι η χρήση όρων όπως «πραξικόπημα» για νομικές διαδικασίας είναι «επικίνδυνη και λανθασμένη».

«Οι δρόμοι δεν είναι ο τόπος υπεράσπισης της δικαιοσύνης, για αυτά είναι το δικαστήριο. Η σύνδεση των εν εξελίξει υποθέσεων με τον πρόεδρο Ερντογάν αποτελεί υπερβολή και αυθάδεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.