«Η Τουρκία είναι κράτος δικαίου. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς, μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων περίπου 100 συνεργατών του.
Ο Γιλμάζ Τουντς σημείωσε επίσης ότι η χρήση όρων όπως «πραξικόπημα» για νομικές διαδικασίας είναι «επικίνδυνη και λανθασμένη».
«Οι δρόμοι δεν είναι ο τόπος υπεράσπισης της δικαιοσύνης, για αυτά είναι το δικαστήριο. Η σύνδεση των εν εξελίξει υποθέσεων με τον πρόεδρο Ερντογάν αποτελεί υπερβολή και αυθάδεια».
