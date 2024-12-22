Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Δαμασκό, όπου συναντήθηκε με τον Άχμεντ αλ Σάρα (Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι), ηγέτη της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεών τους δεν έγιναν προς το παρόν γνωστές.

Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan met with Syria's de facto leader Ahmed al Sharaa - also known as Abu Mohammed al-Golan - in Damascus, Turkey's foreign ministry said on Sunday (December 22), without providing further details.



Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Nuh Yılmaz, ο προσωρινός επιτετραμμένος της πρεσβείας της Τουρκίας στη Δαμασκό Burhan Köroğlu και ο Esaad Hasan Şeyban, ο οποίος διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών της συριακής προσωρινής κυβέρνησης.

Οι δυο τους φαίνονται επίσης να δίνουν τα χέρια, να αγκαλιάζονται και να χαμογελούν.

Την Παρασκευή, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα βοηθήσει τη νέα διοίκηση της Συρίας να σχηματίσει μια κρατική δομή και να συντάξει νέο σύνταγμα, προσθέτοντας ότι ο Φιντάν θα κατευθυνθεί στη Δαμασκό για να συζητήσει αυτή τη νέα δομή, χωρίς να δώσει ημερομηνία.

Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών MIT της Τουρκίας, επισκέφθηκε επίσης τη Δαμασκό στις 12 Δεκεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά την πτώση του Άσαντ.

Η Άγκυρα υποστήριζε για χρόνια τους αντάρτες που προσπαθούσαν να εκδιώξουν τον Άσαντ και καλωσόρισε το τέλος της βίαιης πέντε δεκαετιών διακυβέρνησης της οικογένειάς του μετά από εμφύλιο πόλεμο 13 ετών. Η Τουρκία φιλοξενεί, επίσης, εκατομμύρια Σύρους μετανάστες που ελπίζει ότι θα αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την πτώση του Άσαντ και έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Η επίσκεψη του Φιντάν πραγματοποιείται εν μέσω συγκρούσεων στη βορειοανατολική Συρία μεταξύ Σύριων μαχητών που υποστηρίζονται από την Τουρκία και της κουρδικής πολιτοφυλακής (Μονάδες Προστασίας του Λαού -YPG), η οποία ηγείται των συμμαχικών με τις ΗΠΑ, Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στα βορειοανατολικά και η Άγκυρα τη θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι η Άγκυρα πιστεύει ότι η νέα ηγεσία της Συρίας, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης ομάδας του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA) την οποία υποστηρίζει η Άγκυρα, θα διώξει τους μαχητές της YPG από όλα τα εδάφη που κατέχουν στα βορειοανατολικά.

Η Άγκυρα, μαζί με τους Σύρους συμμάχους, έχει πραγματοποιήσει αρκετές διασυνοριακές επιθέσεις κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής στη βόρεια Συρία και ελέγχει εκτάσεις συριακού εδάφους κατά μήκος των συνόρων, ενώ απαιτεί επανειλημμένα από τη σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, Ουάσινγκτον, να σταματήσει την υποστήριξη των Κούρδων μαχητών.

Οι SDF βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την πτώση του Άσαντ, λόγω της επικείμενη απειλής επιθέσεων από την Άγκυρα και από ομάδες υποστηριζόμενες από την Τουρκία, οι οποίες φαίνεται να έχουν επωφεληθεί πολιτικά τα τελευταία 13 χρόνια, και με τους νέους ηγέτες της Συρίας να είναι φιλικά προσκείμενοι στην Άγκυρα.

Οι δηλώσεις του Φιντάν

«Οι σκοτεινές μέρες στη Συρία είναι πίσω μας, και μας περιμένουν καλύτερες μέρες. Δεν υπάρχει χώρος για Κούρδους μαχητές του PKK και της YPG στη Συρία», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Αναλυτικότερα η ομιλία του: «Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα στη Δαμασκό. Εύχομαι έλεος του Θεού στα αδέρφια μας που μαρτύρησαν τα τελευταία 14 χρόνια του αγώνα για την ελευθερία. Σας έφερα τους χαιρετισμούς του τουρκικού λαού και του Προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για 14 χρόνια, η χαρά σας ήταν η χαρά μας, η λύπη σας ήταν η λύπη μας. Ως Τούρκοι, είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαι στη Δαμασκό σήμερα γιατί δεν θα σε αφήσουμε μόνο σήμερα, όπως στις πιο σκοτεινές σου μέρες.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίσαμε τη σημασία της σταθερότητας στη Συρία. Είναι δυνατό να εξαλειφθεί η τρομοκρατία. Η νέα διοίκηση της Συρίας χρειάζεται ευκαιρία και χρόνο για να εφαρμόσει τις υποσχέσεις της. Οι απαραίτητες προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση της Συρίας πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Μόνο έτσι θα είναι δυνατή η ασφαλής επιστροφή των Σύρων αδελφών μας στη χώρα τους. Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα οι αραβικές χώρες, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη νέα διοίκηση στη Συρία.

Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Το επιβεβαιώσαμε στη συνάντηση. Δεν υπάρχει χώρος για την τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG στη Συρία. Είδα για άλλη μια φορά πόσο αποφασισμένος είναι ο συριακός λαός στον αγώνα ενάντια στη PKK/YPG. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τον αγώνα του συριακού λαού ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος. Ας ελπίσουμε ότι θα καθαρίσουν το Ισλαμικό Κράτος από τα εδάφη τους.

Είναι απαράδεκτο για το Ισραήλ να σφετερίζεται τα εδάφη της Συρίας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιδράσει στο Ισραήλ.

Έχω δει τις θυσίες που έχετε κάνει εδώ και 14 χρόνια. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα που οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έφυγαν από το Χαλέπι. Σήμερα όμως είναι μια μέρα γεμάτη ελπίδα. Θα αγωνιστούμε για άλλη μια φορά για την ειρήνη, ευχόμαστε επιτυχία στη νέα διοίκηση της Συρίας».

-Πιστεύετε ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, μαζί με τον Τραμπ, θα λύσει το πρόβλημα των YPG/PKK;

-Υπουργός Φιντάν: Θα είναι η δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ο κ. Τραμπ είναι ξεκάθαρος και προσανατολισμένος μόνο προς τα συμφέροντα της Αμερικής. Αν τα πράγματα με τους κρατούμενους της ISIS λυθούν, δεν θα χρειαστούμε τις ΗΠΑ. Αλλά το αμερικανικό σύστημα δεν προστατεύει μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά και άλλων χωρών. Ο κ. Τραμπ βλέπει τα μαθηματικά. Πιστεύω ότι στη νέα εποχή, ο κ. Τραμπ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με μεγαλύτερη δύναμη, με μεγαλύτερη θέληση, μόνο για τα αμερικανικά συμφέροντα. Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα έχει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τη Συρία και τη συνεργασία με τους Κούρδους μαχητές

Οι δηλώσεις του αλ Γκολάνι

«Δίνουμε σημασία στη συνεργασία σε οικονομικά και πολιτικά πλαίσια την επόμενη περίοδο. Είπαμε ότι μας ενδιαφέρει η υποστήριξη της Τουρκίας γιατί οι υποδομές μας είναι προβληματικές. Η Τουρκία στάθηκε πάντα στο πλευρό της Συρίας».

- Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στη διεθνή κοινότητα;

- Ahmed al-Shara: Ο Άσαντ έφυγε, οι κυρώσεις πρέπει να αρθούν

- Τι θα θέλατε να πείτε στις μειονότητες που ζουν στη Συρία ή σε αυτούς που είναι ανήσυχοι;

- Ahmed al-Shara: Η επανάσταση δεν είχε ποτέ στόχο τις μειονότητες. Το καθεστώς προκάλεσε διχασμό στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή φοβόμαστε τις μειονότητες, προσέχουμε να μην τις βλάψουμε. Θα δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση αντάξια του συριακού λαού.

- Συναντηθήκατε με κάποιες ένοπλες ομάδες. Έχετε καταλήξει σε συμφωνία για αφοπλισμό;

- Ahmed al-Shara: Ήμασταν σε συντονισμό με αυτές τις ομάδες. Θα διασφαλιστεί η συγκρότηση του συριακού στρατού. Οι ένοπλες ομάδες θα αυτοδιαλυθούν σταδιακά. Θέλουμε να πάρουμε υπό τον έλεγχό μας όλες τις ομάδες όπλων στη χώρα και οι περισσότερες ομάδες συμφωνούν μαζί μας σε αυτό το θέμα.

Πηγή: skai.gr

