Συνεχίζει την κριτική του κατά της γερμανικής κυβέρνησης ο Ίλον Μασκ μετά το φονικό χτύπημα σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου την Παρασκευή το βράδυ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της τεχνολογίας, που έχει ζητήσει ήδη την παραίτηση του Όλαφ Σολτς, χθες Σάββατο αναφέρθηκε στο αίτημα έκδοσης της Σαουδικής Αραβίας για τον δράστη του Μαγδεμβούργου επικρίνοντας έντονα για ακόμα μία φορά τη Γερμανία επειδή δεν ενέδωσε σε αυτό:

«Ναι, ήταν προφανώς ένας τρελός που δεν έπρεπε ποτέ να του επιτραπεί να εισέλθει στη Γερμανία και που έπρεπε να εκδοθεί όταν η Σαουδική Αραβία υπέβαλε το αίτημα», με τον ίδιο να γράφει: «Αυτοκτονική ''συμπόνια'' από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης».

Yeah, he was obviously a lunatic who should never have been allowed to enter Germany and should have been extradited when Saudi Arabia made the request.



Suicidal empathy by the German government. https://t.co/nCVEnwKa2P — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2024

Ο Μασκ αναφέρθηκε σε ένα νήμα στο Twitter που ισχυριζόταν ότι ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Taleb Abdul Jawad , είχε εγκαταλείψει τη Σαουδική Αραβία το 2006, αφού είχε εμπλακεί σε σοβαρά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Ωστόσο, η Γερμανία είχε αγνοήσει τα αιτήματα έκδοσης της Σαουδικής Αραβίας λόγω ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: skai.gr

