Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα «πυρά» Μασκ κατά γερμανικής κυβέρνησης για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο - Μιλά για «αυτοκτονική συμπόνια»

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της τεχνολογίας, που έχει ζητήσει ήδη την παραίτηση του Όλαφ Σολτς, χθες Σάββατο τα έβαλε ξανά με την κυβέρνηση της Γερμανίας

Ίλον Μασκ

Συνεχίζει την κριτική του κατά της γερμανικής κυβέρνησης ο Ίλον Μασκ μετά το φονικό χτύπημα σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου την Παρασκευή το βράδυ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της τεχνολογίας, που έχει ζητήσει ήδη την παραίτηση του Όλαφ Σολτς, χθες Σάββατο αναφέρθηκε στο αίτημα έκδοσης της Σαουδικής Αραβίας για τον δράστη του Μαγδεμβούργου επικρίνοντας έντονα για ακόμα μία φορά τη Γερμανία επειδή δεν ενέδωσε σε αυτό:  

«Ναι, ήταν προφανώς ένας τρελός που δεν έπρεπε ποτέ να του επιτραπεί να εισέλθει στη Γερμανία και που έπρεπε να εκδοθεί όταν η Σαουδική Αραβία υπέβαλε το αίτημα», με τον ίδιο να γράφει: «Αυτοκτονική ''συμπόνια'' από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης».

Ο Μασκ αναφέρθηκε σε ένα νήμα στο Twitter που ισχυριζόταν ότι ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Taleb Abdul Jawad , είχε εγκαταλείψει τη Σαουδική Αραβία το 2006, αφού είχε εμπλακεί σε σοβαρά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Ωστόσο, η Γερμανία είχε αγνοήσει τα αιτήματα έκδοσης της Σαουδικής Αραβίας λόγω ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ Γερμανία Όλαφ Σολτς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
109 0 Bookmark