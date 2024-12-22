Ένα 9χρονο αγόρι είναι ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Το αγόρι, ο μικρός André Gleißner σκοτώθηκε όταν ο 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός Taleb al-Abdulmohsen γεμάτος οργή τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Με μια σπαρακτική ανάρτηση στο facebook η μητέρα του αδυνατεί να πιστέψει πως ο μικρός της γιος δεν είναι πλέον στη ζωή «Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Σου το υπόσχομαι αυτό» γράφει μεταξύ άλλων.

«Αφήστε το μικρό μου αρκουδάκι να πετάξει ξανά σε όλο τον κόσμο. Ο André δεν έκανε τίποτα σε κανέναν. Ήταν μαζί μας στη γη μόνο για εννέα χρόνια. Γιατί εσύ; Γιατί; Δεν καταλαβαίνω. Τώρα είσαι με τη γιαγιά και τον παππού στον ουρανό. Τους έλειψες πάρα πολύ, όσο μας λείπεις τώρα εδώ. Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Σου το υπόσχομαι αυτό», γράφει χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.

Χιλιάδες χρήστες έχουν γράψει μηνύματα συμπαράστασης κάτω από την ανάρτησή της.

Ο 50χρονος Taleb al-Abdulmohsen, γιατρός στο επάγγελμα που έφτασε στη Γερμανία το 2006, κρίθηκε προφυλακιστέος και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

O 9χρονος ήταν ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης.Τέσσερις γυναίκες, ηλικίας 45 έως 75 ετών σκοτώθηκαν επίσης και πάνω από 200 τραυματίστηκαν.

Η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει «τέσσερις φορές» τη Γερμανία για τις εξτρεμιστικές απόψεις του υπόπτου, δήλωσαν αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας ωστόσο, οι γερμανικές αρχές δεν τον έκριναν επικίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

