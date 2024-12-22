Πάπα Φραγκίσκος: Αναφορά σε Γάζα και Ουκρανία- Ζήτησε να σιγήσουν τα όπλα

Ο πάπας Φραγκίσκος ανέγνωσε σήμερα το καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, από τον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, εξαιτίας έντονου κρυολογήματος που τον ταλαιπωρεί.

«Η μαρτυρική Ουκρανία συνεχίζει να πλήττεται από επιθέσεις κατά των πόλεων οι οποίες ορισμένες φορές καταστρέφουν σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες. Ας σιγήσουν τα όπλα και ας ακουστούν τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ας προσευχηθούμε για κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, στην Ουκρανία, στους Αγίους Τόπους, σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο, τα Χριστούγεννα», τόνισε ο ποντίφικας.

«Με πόνο η σκέψη μου πάει στην Γάζα, σε τόση βαναυσότητα. Στα παιδιά που πλήττονται με πολυβόλα, στους βομβαρδισμούς σχολείων και νοσοκομείων. Πόση βαναυσότητα», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

