Ενα δεξαμενόπλοιο με σημαία Καμερούν εξέπεμψε σήμα κινδύνου σήμερα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε την ώρα που έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Αντεν της Υεμένης.

Σύμφωνα με τις ΑΣΠΙΔΕΣ, στο πλοίο FALCON ξέσπασε πυρκαγιά ενώ 24 ναυτικοί από το 26μελές πλήρωμα περισυνελέγησαν σώοι από παραπλέοντα σκάφη.

Δύο ακόμα ναυτικοί αγνοούνται.

Gulf of Aden, October 18, 2025. Fire onboard LNG Tanker MV FALCON – SAR Operations Underway. UPDATE

Οι ΑΣΠΙΔΕΣ ενημερώνουν τα σκάφη στην περιοχή ότι πρέπει να διατηρούν ασφαλή απόσταση λόγω του κινδύνου έκρηξης, καθώς το εν λόγω δεξαμενόπλοιο είναι πλήρως φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σόχαρ του Ομάν και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί.

Όπως σημείωσε η Ambrey, το προφίλ του πλοίου δεν μοιάζει να αντιστοιχεί με αυτό των πλοίων τα οποία στοχοθετούν οι Χούθι της Υεμένης.

Πηγή: skai.gr

