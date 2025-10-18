Λογαριασμός
Φωτιά σε τάνκερ σημαίας Καμερούν ανοιχτά της Υεμένης - Μεγάλος κίνδυνος έκρηξης

Το δεξαμενόπλοιο FALCON είναι πλήρως φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) - Αγνοούνται δύο ναυτικοί - Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

LNG Tanker MV FALCON

Ενα δεξαμενόπλοιο με σημαία Καμερούν εξέπεμψε σήμα κινδύνου σήμερα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε την ώρα που έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Αντεν της Υεμένης.

Σύμφωνα με τις ΑΣΠΙΔΕΣ, στο πλοίο FALCON ξέσπασε πυρκαγιά ενώ 24 ναυτικοί  από το 26μελές πλήρωμα περισυνελέγησαν σώοι από παραπλέοντα σκάφη. 

Δύο ακόμα ναυτικοί αγνοούνται.

Οι ΑΣΠΙΔΕΣ ενημερώνουν τα σκάφη στην περιοχή ότι πρέπει να διατηρούν ασφαλή απόσταση λόγω του κινδύνου έκρηξης, καθώς το εν λόγω δεξαμενόπλοιο είναι πλήρως φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σόχαρ του Ομάν και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί.

Όπως σημείωσε η Ambrey, το προφίλ του πλοίου δεν μοιάζει να αντιστοιχεί με αυτό των πλοίων τα οποία στοχοθετούν οι Χούθι της Υεμένης.

