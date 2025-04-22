Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πρόσαψε «παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά συρροή» στον ομόλογό του στο Ελ Σαλβαδόρ, τον Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος πρότεινε ανταλλαγή 252 υπηκόων Βενεζουέλας που έχουν φυλακιστεί στη χώρα του μετά την απέλασή τους από τις ΗΠΑ με ισάριθμους «πολιτικούς κρατούμενους».

«Είναι κάποιος που παραβιάζει συστηματικά και κατά συρροή ανθρώπινα δικαιώματα στο Σαλβαδόρ με θύματα πολίτες της Βενεζουέλας», είπε ο κ. Μαδούρο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής του, αξιώνοντας την «απελευθέρωση» των 252 «χωρίς όρους».

«Μπροστά στην απόλυτη καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του λέω: ‘κύριε Μπουκέλε, συμμορφωθείτε προς τον νόμο (...) δώστε απόδειξη ζωής όλων των νέων που απαγάγατε’. Πείτε πού υπήρξε δικαστική διαδικασία, για ποιον λόγο, ποια εγκλήματα διέπραξαν, επιτρέψτε πρόσβαση σε δικηγόρο (...) Εγκαταλείψτε τον δρόμο των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων. Και, αργά ή γρήγορα, απελευθερώστε τους χωρίς όρους», πρόσθεσε.

Αυτό που απαιτείται είναι «ελευθερία άνευ όρων για τους νέους που απήχθησαν στο Σαλβαδόρ», επέμεινε, κρίνοντας πως η φυλάκιση υπηκόων της χώρας του στο κράτος της κεντρικής Αμερικής είναι «σοβαρό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Νωρίτερα χθες ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Γουίλιαμ Σάαμπ κάλεσε επίσης «να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς όρους» οι μετανάστες, καλώντας τις σαλβαδοριανές αρχές να απαντήσουν στις «επικοινωνίες» και τις «προσφυγές» στη δικαιοσύνη από πλευράς Καράκας.

Πρόσθεσε πως «δεν γίνεται να συγκρίνονται» πολίτες της Βενεζουέλας που φυλακίστηκαν στο Σαλβαδόρ «χωρίς καμιά διαδικασία» με «ανθρώπους που συνελήφθησαν (στη Βενεζουέλα) για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου», ή επειδή ήθελαν να «επιτεθούν σε στρατόπεδα» ή να διαπράξουν «απαγωγή».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει συχνά συνωμοσίες εναντίον της.

Προχθές Κυριακή ο Ναγίμπ Μπουκέλε, σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε στο Καράκας «ανθρωπιστική συμφωνία που συμπεριλαμβάνει τον επαναπατρισμό του 100% των 252 πολιτών της Βενεζουέλας (...) με αντάλλαγμα την απελευθέρωση και την παράδοση του ίδιου ακριβώς αριθμού (252) πολιτικών κρατουμένων από τους χιλιάδες που έχεις φυλακίσει», απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο στον Νικολάς Μαδούρο.

Πριν από έναν μήνα και κάτι, οι αρχές του Σαλβαδόρ παρέλαβαν και έκλεισαν σε πελώρια φυλακή υψίστης ασφαλείας 288 μετανάστες που απέλασαν οι ΗΠΑ, ανάμεσά τους 252 πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους κατηγορήθηκαν πως είναι μέλη της Tren de Aragua, διεθνούς συμμορίας που πλέον χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, ζήτησε από τον σαλβαδοριανό ομόλογό του να επαναπατρίσει τους Κολομβιανούς που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ και έχουν εγκλειστεί στην ίδια φυλακή.

Η απέλαση των μεταναστών αυτών έγινε με την επίκληση από τον κ. Τραμπ νόμου περί «αλλοδαπών εχθρών» («Alien Enemies Act») του 1798, που είχε ως αυτή την περίπτωση χρησιμοποιηθεί μόνο σε καιρό πολέμου.

Την Κυριακή και χθες Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ εξεμάνη εναντίον δικαστών που εναντιώνονται στην πολιτική του, μετά την ήττα που δοκίμασε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους καταφέρθηκε εναντίον των «μουρλών της ριζοσπαστικής αριστεράς», των Δημοκρατικών που κατ’ αυτόν αγωνίζονται για να «ξαναφέρουν στη χώρα μας δολοφόνους, βαρόνους των ναρκωτικών, επικίνδυνους κρατούμενους, ψυχικά ανισόρροπους, τύπους που δέρνουν τις γυναίκες τους και γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13», σε «ευχετήριο» μήνυμά του για το Πάσχα μέσω Truth Social.

Το Σάββατο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέστειλε μέχρι νεοτέρας τις απελάσεις στο Σαλβαδόρ κι άλλων υπηκόων Βενεζουέλας.

Συνήγοροι πολλών από τους μετανάστες που απελάθηκαν διαμαρτύρονται έντονα, τονίζοντας πως οι εντολείς τους δεν είναι μέλη καμιάς συμμορίας, δεν διέπραξαν κανένα έγκλημα και έγιναν στόχος απλούστατα επειδή είχαν τατουάζ.

Η κατάσταση αυτή θορυβεί την αντιπολίτευση και ΜΚΟ υπεράσπισης αστικών και ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών — ειδικά μετά την πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα «λάτρευε» να στείλει στο Ελ Σαλβαδόρ κακοποιούς με την αμερικανική υπηκοότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

