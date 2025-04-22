Σοκ στην Τουρκία από το γερμανικό βέτο στην πώληση των μαχητικών Eurofighter

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βέτο της Γερμανίας στην πώληση μαχητικών Eurofighter στη χώρα, με τα τουρκικά μέσα στη γείτονα να κατηγορούν το Βερολίνο για ανειλικρίνεια, σημειώνοντας ότι την ίδια στιγμή συνεχίζονται κανονικά οι παραγγελίες του τουρκικού ναυτικού από τη Γερμανία.

«Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας, που λήγει η θητεία του στις 6 Μαΐου, έθεσε βέτο στην πώληση των μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία», σημείωσε η παρουσιάστρια του CNN Turk, Μελτέμ Μποσμπεϊόγλου, προσθέτοντας: «Ο διευθυντής της Milliyet Οζάϊ Σεντίρ θα μας εξηγήσει το τι συμβαίνει, μήπως μέσω των Eurofighter εφαρμόζονται νέες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;».

Ο Οζάϊ Σεντίρ, διευθυντής της εφημερίδας Milliyet, από την πλευρά του σημείωσε: «H δικαιολογία είναι η φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμομογλου. Να πούμε όμως ότι η Τουρκία επιθυμεί την αγορά 40 Eurofighter, όπως και ικανό αριθμό πυραύλων Μeteor που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς προκαλούν πλήγματα σε μεγάλες αποστάσεις. Εμείς ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις με τους Βρετανούς και συνεχίζουμε, αλλά η γερμανική κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων έθεσε βέτο. Η δικαιολογία τους είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου και η φυλάκισή του».

Συνεχίζοντας, ο διευθυντής της Milliyet συμπλήρωσε: «Όμως να αναφέρουμε πως ενώ οι Γερμανοί κάνουν αυτό το βήμα, οι παραγγελίες του τουρκικού Ναυτικού εξακολουθούν να έρχονται κανονικά από τη Γερμανία. Το λέω αυτό για να δείξουμε την ανειλικρίνεια τους. Το Ναυτικό μας περιμένει πολλές παραγγελίες του, αυτές έρχονται κανονικά».

Yeni Safak: Οι 5 προβοκάτσιες της Αθήνας

Παράλληλα, το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας και οι σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ προκαλούν ανησυχία στην Τουρκία, όπως αναφέρει και το πρωτοσέλιδο της Yeni Safak.

Πιο αναλυτικά, η τουρκική εφημερίδα αναφέρεται σε πέντε προβοκάτσιες της Αθήνας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει:

1 Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την προμήθεια του αντιαεροπορικού θόλου με την ονομασία «η Ασπίδα του Αχιλλέα».

2 H Ελλάδα αγοράζει από το Ισραήλ τα ρουκετοβόλα PULS τα οποία θα τα εγκαταστήσει στα νησιά του Αιγαίου.

3 H Eλληνοκυπριακή Διοίκηση (Κυπριακή Δημοκρατία) έγινε κέντρο μεταφοράς των οπλικών συστημάτων του Ισραήλ.

4 H Ελλάδα κάνει περιοδείες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να εμποδίσει την πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία.

5 Στην Κύπρο ιδρύθηκε μια νέα τρομοκρατική οργάνωση που δηλώνει πως θα δρα εναντίον της Τουρκίας.

Η Τουρκία απαντά στις προκλήσεις της Ελλάδας

Τα τουρκικά μέσα, ωστόσο, σημειώνουν ότι η Τουρκία δεν μένει άπραγη στις προκλητικές ενέργειες της Αθήνας.

Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα Turkiye αναφέρει: «Η Τουρκία απαντά στις προκλήσεις με ασκήσεις στους αιθέρες και στη Γαλάζια Πατρίδα».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις δύο ασκήσεις που ετοιμάζει η γείτονα: «Με τον ''Θαλασσόλυκο'' και τον ''Αετό της Ανατολίας» θα απαντήσουμε στις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: skai.gr

