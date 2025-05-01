Στη δημοσιότητα δόθηκε εχθές η πρώτη φωτογραφία του Εκρέμ Ιμάμογλου μέσα από τη φυλακή όπου βρίσκεται με την κατηγορία της διαφθοράς.
Στη φωτογραφία εικονίζεται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης μαζί με την οικογένειά του, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης στην Τουρκία.
Σε καφετέρια της Άγκυρας ο Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν τω μεταξύ, βρέθηκε εχθές σε καφετέρια της Άγκυρας, σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, να προβάλει μια εικόνα προσέγγισης του λαού.
