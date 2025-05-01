Ερντογάν: Με την Ιταλία θέλουμε συνεργασία στον αμυντικό τομέα

Την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει σε συνεργασία με την Ιταλία στον αμυντικό τομέα που θα ενισχύσει την τουρκική αμυντική βιομηχανία με απώτερο στόχο της Άγκυρας να επιτύχει μια 100% εθνική αμυντική βιομηχανία εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος προέβη στις εν λόγω δηλώσεις απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη δυνατότητα των δύο χωρών να συνεργαστούν μεταξύ άλλων στον τομέα της άμυνας, την ώρα που -όπως τόνισε- η Ελλάδα βάζει εμπόδια.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε: «Κύριε Πρόεδρε, μόλις αναφερθήκατε στις καλές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας και στην αντανάκλαση αυτών των σχέσεων στην αμυντική βιομηχανία. Ωστόσο, σε κάθε βήμα της Baykar η Ελλάδα, για παράδειγμα, πάει και λέει: «Αμάν μην κάνετε αυτήν τη συνεργασία με την Τουρκία». Τώρα η Ελλάδα πρόκειται να αγοράσει δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Εσείς φέρατε στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σας; Κύριε πρόεδρε, έχουμε προοπτική, να αναπτύξουμε συνεργασία με την Ιταλία σε διάφορους τομείς, όπως στη ναυτιλία, την αεροπορία ή την τεχνολογία πυραύλων και την αμυντική βιομηχανία;»
Απάντηση Ερντογάν: «Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας και κοινών έργων μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας. Και ένας από τους τομείς συνεργασίας μας με την Ιταλία είναι η αμυντική βιομηχανία. ...Δεν αξιολογούμε μόνο τις ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως την αεροπορία και το διάστημα. Η αμυντική βιομηχανία είναι ένας τομέας στον οποίο έχουν επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα οι ευρωπαϊκές χώρες».
Συνεχίζοντας ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε: «Εμείς συνεχίζουμε την πρόοδό μας. Τα οπλικά συστήματα, τα αεροπορικά, χερσαία και ναυτικά πυρομαχικά και ο εξοπλισμός που αναπτύσσουμε παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και η Ιταλία είναι επίσης μια χώρα με εμπειρία στην αμυντική βιομηχανία. Η αμοιβαία ανταλλαγή τεχνολογιών αφενός θα ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, αφετέρου θα δώσει στην Ιταλία μια νέα προοπτική και ενέργεια. Η άποψή μας σε αυτό το θέμα είναι να επιτύχουμε τον στόχο μας για μια 100% εγχώρια και εθνική αμυντική βιομηχανία».
Αναφερόμενος στις ενέργειες της Αθήνας ο Ερντογάν σημείωσε: «Και με την Ελλάδα προσπαθούμε να αναπτύξουμε συνεργασία στη βάση της καλής γειτονίας, της φιλίας και της συμμαχίας»
