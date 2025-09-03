Τουρκικό δικαστήριο καθαίρεσε από τα καθήκοντά του στενό συνεργάτη του Ιμάμογλου

Τουρκικό δικαστήριο καθαίρεσε από τα καθήκοντά του τον στενό συνεργάτη του Ιμάμογλου, Ογκιούρ Τσελίκ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ήταν ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Με παρέμβαση δικαστηρίου ορίστηκε κρατικός επίτροπος στην οργάνωση του CHP στην Κωνσταντινούπολη.

Ο τουρκικός Τύπος κάνει λόγο για «άλλο ένα βήμα στο πραξικόπημα».

Πληροφορίες για πιθανή επίσκεψη Χαφτάρ στην Τουρκία στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά από πρόσκληση του Ιμπραήμ Καλίν. Ο Χαφτάρ φέρεται να έχει αποδεχτεί την πρόσκληση.

Η Άγκυρα προσδοκά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών» δήλωσε χθες η ύπατη εκπρόσωπος για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Sabah: Προβοκάτσια της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο - Μαζί με το καλώδιο οι Έλληνες καταστρώνουν και στρατιωτικά σχέδια

Η εφημερίδα αναφέρει: Πρoβοκάτσια από την από την Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στοχοποίησαν την Τουρκία με σκανδαλώδες σχέδιο! «Ο ελληνικός στρατός βρίσκεται σε στρατιωτικές προετοιμασίες»

Η Ελλάδα έκανε ένα βήμα που αναζωπύρωσε τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση της Αθήνας, η οποία σχεδιάζει να επανεκκινήσει το έργο της ηλεκτρικης διασύνδεσης GSI που θα συνδέει το Ισραήλ με την Ευρώπη, έχει λάβει προκλητικά μέτρα κατά της Τουρκίας.

Δηλώσεις ελληνικών στρατιωτικών πηγών κατέστησαν σαφείς τις επιθετικές προθέσεις της Αθήνας: «Έχουν αναπτυχθεί σχέδια για όλα τα απρόβλεπτα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σημαντικού αριθμού δυνάμεων στη θάλασσα, αλλά και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε κάθε σενάριο και να αναλάβουν οποιαδήποτε επιχειρησιακή αποστολή τους ανατεθεί, ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου».

