Σε νέες έμμεσες απειλές προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ.
Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τσελίκ μιλώντας για τα εξοπλιστικά προγράμματα, υποστήριξε ότι η ισχύς της Τουρκίας αποτελεί «εγγύηση ειρήνης», προειδοποιώντας ωστόσο ότι «κανείς δεν πρέπει να επιδιώξει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο ή αλλού». «Τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, κι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου, Κάγια Κάλας, τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από πρόσκληση του Ιμπραήμ Καλίν.
