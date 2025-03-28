Τουρκική εφημερίδα: Κοντά σε νέα φόρμουλα συμφωνίας ΗΠΑ και Τουρκία για S-400 και F-35

Κοντά σε συμφωνία για την επίλυση της κρίσης των S-400 φαίνεται ότι βρίσκονται ΗΠΑ και Τουρκία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει τουρκικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πηγές του Τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών μίλησαν στην εφημερίδα Oksijen, αναφέροντας ότι πλησιάζει η συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για τα F-35, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Oksijen, αναφέρουν ότι η Άγκυρα προτείνει μια φόρμουλα με την οποία θα διατηρεί τους S-400, αλλά σε απενεργοποιημένη κατάσταση. Η Τουρκία θα συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τα συστήματα, αλλά θα κρατήσει την κυριότητά τους, δηλαδή.

Αυτή η φόρμουλα φαίνεται να προτάθηκε από τον Χακάν Φιντάν και η εφημερίδα τονίζει ότι οι τεχνικές συζητήσεις που θα ξεκινήσουν την περιλαμβάνουν.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η Τουρκία θέλει να αγοράσει F-35 για να μην αλλάξει η ισορροπία στο Αιγαίο καθώς η Ελλάδα σε λίγα χρόνια θα διαθέτει F-35.



