Τουρκία: Νεκρός από φωτιά ο 24χρονος ολυμπιονίκης σκιέρ Μπέρκιν Ούστα

Ο Τούρκος ολυμπιονίκης σκιέρ Μπέρκιν Ούστα πέθανε την Πέμπτη σε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο σε χιονοδρομικό κέντρο στα βορειοδυτικά της χώρας, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Σκι της Τουρκίας.

Ο 24χρονος Μπέρκιν, ο οποίος συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2022, πέθανε μαζί με τον πατέρα του, Γιαχία Ούστα ο οποίος ήταν πρόεδρος του Τουρκικού Συλλόγου Καθηγητών Σκι και Σνόουμπορντ.

Η μητέρα του, Φικριγιέ επέζησε από την πυρκαγιά.

«Μάθαμε για τον τραγικό θάνατο του Τούρκου ολυμπιονίκη σκιέρ Μπερκίν Ούστα και του πατέρα του σε μια τρομερή πυρκαγιά», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ.

«Ο Μπέρκιν έζησε το ολυμπιακό του όνειρο αγωνιζόμενος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2022 στο αλπικό σκι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους τους»

Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, ο Ούστα μιλούσε για το όνειρο ζωής του να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς.

«Κέρδισα το δικαίωμα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου», είπε. «Θέλω να δώσω την καλύτερη μου εμφάνιση και να δείξω ότι ανήκουμε στους καλύτερους στον κόσμο».

Η φωτιά είναι η δεύτερη που σημειώνεται φέτος σε τουρκικό χιονοδρομικό κέντρο, καθώς τον Ιανουάριο μια πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya στοίχισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους και άφησε τραυματίες άλλους 51.

