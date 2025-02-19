Τουρκικά ΜΜΕ: Στο Αιγαίο υπάρχουν οθωμανικά νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους

Για «Οθωμανικά νησιά» στο Αιγαίο κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ και για τα οποία υποστηρίζουν πως «δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους», όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, μιλώντας στο φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, ο δημοσιογράφος Ζαφέρ Σαχίν υποστήριξε ότι στο ζήτημα του Αιγαίου, «αυτή τη στιγμή δεν έχει καθοριστεί το νομικό καθεστώς του 5% του Αιγαίου. Εκεί κάποια νησιά, νησίδες και βραχονησίδες ακόμη και σήμερα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο εμφανίζονται ως «Οθωμανικά νησιά». Δηλαδή Οθωμανικά νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους. Και αυτά αποτελούν το 5% της έκτασης του Αιγαίου».

Συνεχίζοντας, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Τουρκία έχει σοβαρά νομικά επιχειρήματα για τα Οθωμανικά νησιά για τα οποία δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους».

Συμμετέχοντας στον ίδιο διάλογο, ο δημοσιογράφος Γκαφάρ Γιακίντζα απάντησε υποστηρίζοντας ότι «άρα είναι δικά μας. Εμείς είμαστε οι διάδοχοι της Αυτοκρατορίας». Ο Ζαφέρ Σαχίν από τη μεριά τους δήλωσε ότι «ένας από τους φόβους της Ελλάδας είναι και αυτός». «Η Ελλάδα ανησυχεί καθώς αν καθοριστεί το νομικό καθεστώς αυτού του 5%, τότε μήπως υπάρξουν εξελίξεις και για τα νησιά που τα έχει στρατιωτικοποιήσει παράνομα ενάντια στη Συνθήκη της Λωζάνης».

«Ο Μητσοτάκης πιέζει για τη μη πώληση πυραύλων Meteor στην Τουρκία»

Παράλληλα, τα τουρκικά ΜΜΕ επιμένουν να βλέπουν ελληνική πίεση προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «ο Μητσοτάκης πιέζει για τη μη πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία.

Ειδικότερα, ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου Haber Global αναφέρει χαρακτηριστικά: «H Eλλάδα για πολλά χρόνια προσπάθησε να παρατείνει τα εμπάργκο όπλων και μαχητικών που εφάρμοζαν πολλές χώρες. Τώρα έχει πανικό καθώς βλέπει την άρση των εμπάργκο. Υπήρξε η άρση του εμπάργκο της Γερμανίας για την πώληση των μαχητικών Eurofighter Typhoon κι αυτό έγινε με τη βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας. Αμέσως μετά πάλι η Μεγάλη Βρετανία πίεσε τη Γαλλία και άνοιξε τον δρόμο της πώλησης των πυραύλων Meteor στην Άγκυρα. Η Ελλάδα ξεσηκώθηκε, ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Μακρόν, τον επισκέφθηκε και είπε «μην πουλάτε τους Meteor στην Τουρκία» και ο Μητσοτάκης φανέρωσε και ομολόγησε πως επιχείρησε να βάλει εμπόδια στην πώληση των πυραύλων στην Τουρκία».

«Μεγάλη Κίνηση»

Στο μεταξύ, με ενδιαφέρουν παρακολουθούν στην Τουρκία «τις πληροφορίες» για «τη μεγάλη κίνηση» που ετοιμάζει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για «δύσκολα οικόπεδα» που ενδιαφέρθηκε η Chevron και τα οποία «πατούν στο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Στήριξη Ερντογάν στον Ζελένσκι

Τέλος, στο διεθνές μέτωπο, ξεκάθαρη υποστήριξη εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προς την εδαφική ακεραιότητας της Ουκρανίας κατά τη χθεσινή τους συνάντηση.

«Μάθαμε από τα ΜΜΕ για τη συνάντηση ΗΠΑ - Ρωσίας», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους και Αμερικανούς διαπραγματευτές για το ουκρανικό που έλαβε χώρα χθες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε από τη μεριά του ότι «για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντική η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και η κυριαρχία της. Σε όλες τις διεθνείς διασκέψεις αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό και συνεχίζουμε. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας για εμάς είναι εκ των ων ουκ άνευ. Όπως και η κυριαρχία της είναι εκ των ων ουκ άνευ».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «κατά την άποψή μου δεν είναι σωστό να αποφασίζονται πράγματα πίσω από την πλάτη μας. Μπορεί να συζητάει κάποιος με κάποια άλλη χώρα, αλλά δεν μπορείς να συζητάς το πώς θα τελειώσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, δίχως η Ουκρανία να είναι εκεί. Εμείς δεν προσκληθήκαμε και για εμάς ήταν μια έκπληξη η συνάντηση της Ρωσίας με τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία.Εμείς ενημερωθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης».

