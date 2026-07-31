Ο στρατός του Κουβέιτ κατέστρεψε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο του σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν υλικές ζημιές από την πτώση θραυσμάτων αλλά όχι θύματα.

Ο στρατός δήλωσε ότι η «ιρανική επίθεση» είχε στόχο ζωτικής σημασίας υποδομές καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

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