Τουρκικές αξιώσεις και με… νόμο για το Αιγαίο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε αμφισβητούμενα τμήματα του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Η κίνηση θεωρείται έμμεση απάντηση στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Ισραήλ για υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους.

Το νομοσχέδιο ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή, ειδικά με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg και του αγγλόφωνου ιστότοπου Turkish Minute, η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενα τμήματα του Αιγαίου και της Μεσογείου, μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, σχετικά με τους υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους, ανέφερε χθες το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Δήλωση ιδιοκτησίας

Το νομοσχέδιο θα σηματοδοτήσει ένα βήμα της Άγκυρας για να επισημοποιήσει τις αξιώσεις της σε ύδατα όπου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ανταγωνιστικές θέσεις, ανέφερε το δημοσίευμα. Οι πηγές, που μίλησαν στο Bloomberg, δήλωσαν ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αξιώσεων της Τουρκίας και στη δήλωση ιδιοκτησίας επί πιθανών πόρων φυσικού αερίου. Το θέμα ακουμπά και την Κύπρο. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα σε υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους γύρω από το νησί και έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε ενεργειακές συμφωνίες και δραστηριότητες εξερεύνησης που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί υποβολής νομοσχεδίου.

Στο στόχαστρο και η Κύπρος

Ο χρόνος υποβολής και συζήτησης παραμένει ασαφής. Ωστόσο, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η πρώτη φορά, που θα διατυπωθεί η θέση της Τουρκίας σε νόμο στα θέματα αυτά. Το ζήτημα επηρεάζει επίσης την Κύπρο, της οποίας η κυριαρχία αναγνωρίζεται διεθνώς για ολόκληρο το νησί, αλλά η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα σε υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους γύρω από το νησί.



Ενδεικτικό της σπουδής που επιδεικνύει η Άγκυρα σε αυτό το θέμα ήταν η στάση τους ακροδεξιού κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η Τουρκία θα απαντήσει σε κινήσεις που αγνοούν τις θαλάσσιες αξιώσεις της ή τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η Άγκυρα ανησυχεί για την στενή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και αισθάνεται αποκλεισμένη από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



Το νομοσχέδιο, αν γίνει νόμος, θα πρέπει να περιέχει ισχυρά επιχειρήματα για να αμφισβητήσει πάγια δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, και αυτό κάνει πολλούς να φοβούνται μια επικίνδυνη κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

