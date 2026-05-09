Στην Ισπανία ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ έφτασε στην Ισπανία για να συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους για ασφαλή απομάκρυνση επιβατών από κρουαζιερόπλοιο

Κρουαζιερόπλοιο

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφτασε σήμερα στην Ισπανία, όπου και θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τενερίφη, εξετάζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο άρχισε το ξέσπασμα του Χανταϊού.

Ο Γκεμπρεγεσούς ανέφερε στο Χ ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ ένας συνάδελφος του από τον ΠΟΥ, που βρίσκεται στο πλοίο, δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν επιπλέον άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του Χανταϊού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

