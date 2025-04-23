Δικαστής σταματά το κλείσιμο του Voice of America

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει το Voice of America λέγοντας ότι η προσπάθεια να αφαιρεθεί η κυβερνητική χρηματοδότηση από τον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό μέσων ενημέρωσης, πιθανότατα παραβιάζει το νόμο και το Σύνταγμα.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Ρόις Λάμπερθ δήλωσε ότι η βιασύνη της κυβέρνησης να διαλύσει Voice of America και τους άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από την αρμόδια αμερικανική υπηρεσία, είχε ως αποτέλεσμα να μπουν σε διαθεσιμότητα εκατοντάδες δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον δικαστή, ανταποκριτές του δικτύου κινδυνεύουν και με απέλαση.

Ο Λάμπερθ τόνισε πως η φίμωση του VOA - η πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια λειτουργίας - στέρησε επίσης από εκατοντάδες εκατομμύρια ακροατές μια αξιόπιστη πηγή ειδήσεων σε μέρη του κόσμου που δεν έχουν ελευθεροτυπία.

Επισήμανε επίσης πως η διοίκηση δεν έκανε καμία αιτιολόγηση για τις δρακόντειες περικοπές, δηλώνοντας ότι εργάζεται για να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, οι περικοπές ήταν τόσο βαθιές, είπε ο δικαστής, που πιθανότατα παραβίαζαν ακόμη και την εντολή του Τραμπ να συνεχιστεί η λειτουργία του οργανισμού.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν αποδοκιμάσει το Voice of America ως προπύργιο της «ακροαριστερής» ιδεολογίας και ισχυρίζονται πως δεν εξυπηρετεί τα κυβερνητικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο δικαστής ανέφερε στην απόφασή του ότι η σαρωτική προσπάθεια διάλυσης του VOA φαίνεται να βασίζεται εν μέρει σε αυτές τις απόψεις, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς.

Ακόμη, έκανε λόγο για πιθανότατη παραβίαση του Συντάγματος σημειώνοντας πως «η απροθυμία της κυβέρνησης να δαπανήσει κεφάλαια σύμφωνα με τους νόμους περί πιστώσεων του Κογκρέσου αποτελεί άμεση προσβολή της νομοθετικής εξουσίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.