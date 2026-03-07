Τουρκικά ΜΜΕ: «Η πολιορκία των Patriot» - Η Ελλάδα μετά την Κάρπαθο στέλνει και στη Θράκη

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, σήμερα στην εφημερίδα NEFES υπάρχει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα που λέει κάνει λόγο για πολιορκία των Patriot και αναφέρει πως η Ελλάδα μετά την Κάρπαθο στέλνει και στη Θράκη Patriot με πρόφαση την προστασία της Βουλγαρίας.

«Στέλνει και F-16 κοντά στα σύνορά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην Τουρκία θεωρούν ότι η αποστολή των F-16 και των φρεγατών στην Κύπρο καθώς και των Patriot στην Κάρπαθο είναι μια προσπάθεια πολιορκίας της Τουρκίας και ότι η Ελλάδα προσπαθεί με αφορμή τον πόλεμο να φέρει πιο κοντά τους τα ισχυρά οπλικά της συστήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.