Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ζήτησε «τον σχηματισμό συμπεριληπτικής κυβέρνησης» στη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Ασαντ.

«To καθεστώς, παρά τις ευκαιρίες που τους είχαν δοθεί, δεν επέλεξε τον δρόμο της συμφιλίωσης με τον λαό. Παρά τις εκκλήσεις του προέδρου μας προς το καθεστώς της Συρίας που δεν ακούστηκαν, έφεραν τα γεγονότα που έδειξαν το πόσο δίκιο είχαμε. Στο σημείο αυτό στη Συρία έχει ξεκινήσει μια νέα περίοδος. Τώρα πια πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο μέλλον», ανέφερε ο Φιντάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Στο μέλλον, θέλουμε μια Συρία όπου διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες ζουν ειρηνικά και με διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς. Θέλουμε μια Συρία όπου οι άνθρωποι ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Θέλουμε να δούμε μια νέα Συρία που θα έχει καλές σχέσεις με τους γείτονές της και θα φέρει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή της. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Για το σκοπό αυτό, συνεχίζουμε τον απαραίτητο διάλογο και συντονισμό με όλα τα μέρη, ιδιαίτερα τους περιφερειακούς παράγοντες», συνέχισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, επισήμανε πως: «Από εδώ και πέρα, η Τουρκία θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για να εξασφαλίσει την ευημερία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ενότητα και τη σταθερότητα της Συρίας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για την ανοικοδόμηση της Συρίας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για να διασφαλίσουμε την ασφαλή και εθελοντική επιστροφή των Σύρων και την ανοικοδόμηση της χώρας. Η Τουρκία, η οποία στήριξε τους Σύρους στις δύσκολες στιγμές τους, θα είναι επίσης μαζί τους στη νέα σελίδα που άνοιξε στη Δαμασκό».

Στη συνέχεια, ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη των σχέσεων της Τουρκίας με την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες:

«Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ειρήνη στην περιοχή μας, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη των σχέσεών μας σε κάθε γεωγραφία, από τη Μέση Ανατολή έως τον Καύκασο, από την Ασία έως την Αφρική, από την Ευρώπη έως την Αμερική.

Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με το γειτονικό Ιράκ σε διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, η προώθηση των διμερών και περιφερειακών σχέσεων με το Ιράν, οι πρωτοβουλίες μας για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στον Νότιο Καύκασο και η ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ελλάδα στο πλαίσιο μιας θετικής ατζέντας είναι μερικά μόνο από τα κορυφαία παραδείγματα», είπε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.