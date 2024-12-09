Ράλι σημειώνουν οι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες με ώθηση από την ανοικοδόμηση της Συρίας

Οι μετοχές των τουρκικών κατασκευαστικών εταιρειών σημειώνουν ράλι τη Δευτέρα, με ώθηση από τις προσδοκίες ότι θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από τους αντάρτες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η ανοικοδόμηση της Συρίας προχωράει», δήλωσε ο Yakup Toktamış της Trive Yatirim.

Οι μετοχές της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας της Τουρκίας Enka İnşaat αυξήθηκαν έως και 4%. Οι εταιρείες Bursa Çimentoκαι Oyak Çimento σημείωσαν άλμα έως 5,3% και 9,9% αντίστοιχα.

Η Iskenderun Demir Çelik σημείωσε άνοδο σχεδόν 10% και η Emlak Konut, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων της Τουρκίας, ενισχύθηκε έως και 2,2%.

Πηγή: skai.gr

