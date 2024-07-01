Επιθέσεις κατά τουρκικών στόχων στη βόρεια Συρία

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης και πολλοί τουρκικοί δημοσιογραφικοί λογαριασμοί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ μεταδίδουν ότι στις περιοχές Αλ Μπαμπ, Αζέζ και Αλ Ράι της βόρειας Συρίας έχουν ξεσπάσει ταραχές εναντίον της παρουσίας των τουρκικών δυνάμεων που ελέγχουν την περιοχή από το 2016.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένοπλοι διαδηλωτές επιτέθηκαν κατά φορτηγών με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και δύο υποκαταστημάτων των τουρκικών ταχυδρομείων (ΡΤΤ). Κατέβασαν επίσης από τους ιστούς τουρκικές σημαίες, τις οποίες πυρπόλησαν ή κατέστρεψαν, ενώ απαίτησαν να γίνεται χρήση μόνο της σημαίας της Συρίας που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση και ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός. Σχετικά βίντεο αναμεταδίδονται από τουρκικούς και συριακούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αντιπολιτευόμενου τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού Halk TV, η Τουρκία έκλεισε τα σύνορά της με τη Συρία.

Πρόσφατες ενδείξεις εν δυνάμει «επικείμενης συνεννόησης» μεταξύ 'Αγκυρας και του 'Ασαντ στη Δαμασκό εκτιμώνται ως «ένας από τους λόγους των επιθέσεων εναντίον της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή».

Αφορμή ωστόσο στάθηκαν οι ταραχές που εξελίχθηκαν επί ώρες τη χθεσινή νύχτα στην Καισάρεια της κεντρικής Τουρκίας με αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον Σύρων προσφύγων και περιουσιών τους, μετά την κυκλοφορία πληροφορίας στην πόλη ότι Σύρος πρόσφυγας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 5χρονο κορίτσι, με το οποίο κατά πληροφορίες έχει συγγενική σχέση.

Για τα χθεσινά επεισόδια ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την αντιπολίτευση και «την ξενοφοβική ρητορική μίσους που καλλιεργεί εναντίον των προσφύγων», τονίζοντας πως «η βία είναι απαράδεκτη, η ρητορική μίσους δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για πολιτικά οφέλη».

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι 67 άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με τα επεισόδια στην Καισάρεια και ότι τα άτομα αυτά διέπραξαν απάνθρωπες και παράνομες πράξεις και προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες που ανήκουν σε Σύρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.