Τουρκία: Την Τετάρτη οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας

Επίσκεψη στην Τουρκία θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία.

Από τουρκικής πλευράς θα συμμετέχουν στις επαφές με τους Σύρους ομολόγους τους οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, καθώς και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Αλ Σαϊμπάνι ανακοίνωσε την επίσκεψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εξής ανάρτηση στα τουρκικά: «Αύριο θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, η οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ τον συριακό λαό επί δεκατέσσερα χρόνια, για να εκπροσωπήσουμε τη νέα Συρία».

Πριν από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο Αλ Σαϊμπάνι ήταν επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ στην πόλη Ιντλίμπ.

Στις 21 Δεκεμβρίου, ο Αλ Σαϊμπάνι πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μεταβαίνοντας στη Σαουδική Αραβία, ενώ ακολούθησαν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.