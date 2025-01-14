Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές χώρες στοχεύουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ του Ιράν, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στοχεύουν στην εξεύρεση τρόπου επανέναρξης των συνομιλιών για τα πυρηνικά, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί,σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.



Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη τη Δευτέρα θα οδηγήσουν στη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

ειλικρινείς και εποικοδομητικές. Συζητήσαμε ιδέες που αφορούν ορισμένες λεπτομέρειες στους τομείς της άρσης των κυρώσεων και των πυρηνικών που απαιτούνται για μια συμφωνία», έγραψε από πλευράς του τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν για διεθνείς και νομικές υποθέσεις.«Οι πλευρές συμφώνησαν ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να επαναληφθούν και για να επιτευχθεί συμφωνία, όλα τα μέρη θα πρέπει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τον διάλογό μας», πρόσθεσε.Οι συνομιλίες ακολούθησαν τις συζητήσεις του Νοεμβρίου, οπότε ένας Ιρανός αξιωματούχος είχε πει στο Reuters ότι η οριστικοποίηση ενός οδικού χάρτη με τους Ευρωπαίους θα «πετούσε την μπάλα στο γήπεδο των ΗΠΑ ώστε να αναβιώσει ή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.