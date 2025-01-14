Νότια Κορέα: Δεύτερη απόπειρα σύλληψης του έκπτωτου προέδρου Γιουν

Οι αρχές της Νότιας Κορέας, που διεξάγουν έρευνα για τον παραπομπή του προέδρου Γιουν Σουκ-γέολ, έχουν φτάσει στο σπίτι του και προσπαθούν για δεύτερη φορά να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης.

Βίντεο δείχνουν οχήματα των ανακριτικών αρχών μπροστά από την οικία του Γιουν στη Σεούλ, όπου βρίσκεται κρυμμένος εδώ και εβδομάδες.

South Korea police at standoff nearby President Yoon's residence as officials expect to execute arrest warrant; 6,500 supporters gather in front of the residence.pic.twitter.com/BE2J8YmKMk — Posted.News (@posted_news) January 14, 2025

Οι ανακριτές δεν κατάφεραν να συλλάβουν τον τότε εν ενεργεία πρόεδρο της Νότιας Κορέας καθώς δεν το επέτρεψαν πράκτορες και στρατιωτικοί φρουροί που τον φυλάσσουν.

Περίπου 6.500 υποστηρικτές του Γιουν συγκεντρώθηκαν στην κατοικία του την Τετάρτη και ορισμένοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να εμποδίσουν την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Λεωφορεία της αστυνομίας έκλεισαν δρόμους κοντά στην κεντρική πύλη της κατοικίας, έτσι ώστε να μην έχουν πρόσβαση άλλα οχήματα.

Οι δικηγόροι του Γιουν, ο οποίος παραπέμφθηκε από το κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου και ήταν απομονωμένος στην επίσημη κατοικία του στη Σεούλ, είπαν ότι η προσπάθεια σύλληψής του είχε πολιτικά κίνητρα με στόχο τη δημόσια ταπείνωση του ταλαιπωρημένου προέδρου.

Είπαν επίσης ότι ο Γιουν πίστευε ότι το ένταλμα σύλληψης ήταν παράνομο επειδή είχε εκδοθεί από δικαστήριο που δεν είχε τη δικαιοδοσία και η ομάδα που είχε συσταθεί για να τον ερευνήσει δεν είχε νομική εντολή.

Η ομάδα που εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης, που αποτελείται από το Γραφείο Διερεύνησης Διαφθοράς για Ανώτατους Αξιωματούχους (CIO) και την αστυνομία, εξασφάλισε ένα νέο ένταλμα στις 7 Ιανουαρίου και πραγματοποίησε πολλές συναντήσεις σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την επιτυχή εκτέλεση.

Ο Oh Dong-woon, επικεφαλής του CIO που ηγείται της έρευνας, είπε ότι οι αρχές θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να συλλάβουν τον Γιουν.





