Η Ιταλία «βάζει μπλόκο» σε fake κριτικές εστιατορίων και ξενοδοχείων

Η ιταλική κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των διαδικτυακών κριτικών που αφορούν ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικά αξιοθέατα, σε μια προσπάθεια να βάλει φραγμό σε ψεύτικες ή επί πληρωμή αξιολογήσεις.

Το σχέδιο νόμου, που χρειάζεται κοινοβουλευτική έγκριση, περιλαμβάνει μια σειρά από εμπόδια για τους επίδοξους κριτικούς, όπως π.χ. υποχρεωτική πιστοποίηση ταυτότητας και απόδειξη ότι επισκέφθηκαν τον χώρο που θέλησαν να αξιολογήσουν.

Οι κριτικές θα πρέπει να αναρτώνται εντός δύο εβδομάδων από την επίσκεψη και δύνανται να αφαιρεθούν σε περίπτωση που αποδειχθούν αναληθείς (ή για άλλη αιτία) έως και δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή τους. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως μέχρι στιγμής ποιος θα είναι εκείνος που θα αποφασίζει εάν μια κριτική είναι ψευδής. Θα απαγορεύονται επίσης οι κριτικές επί πληρωμή ή έναντι ανταλλαγμάτων, πρακτική που είναι ευρέως διαδεδομένη.

Για «σημαντικό βήμα για την προστασία των επιχειρήσεών μας», έκανε λόγο η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ.

Η δημοσίευση ψεύτικων κριτικών είναι ήδη παράνομη, αλλά η εξακρίβωση των παραβάσεων είναι δύσκολη. Το νομοσχέδιο προτείνει ο έλεγχος των αξιολογήσεων και η επιβολή προστίμων στους παραβάτες να ανατεθούν στην ιταλική επιτροπή ανταγωνισμού.

Αν και πολλοί παράγοντες της αγοράς χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, εκφράστηκαν ενστάσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και ανησυχία ότι η απαγόρευση δημοσίευσης ανώνυμων κριτικών θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση των διαδικτυακών σχολίων για ξενοδοχεία και εστιατόρια.

«Οι ψευδείς κριτικές δημιουργούν πρόβλημα στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών καθώς ενδέχεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις πωλήσεις, αλλά και στους καταναλωτές που μπορεί να παραπλανηθούν», τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Μικέλε Κάρους, πρόεδρος της ένωσης καταναλωτών Federconsumatori, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που «έπρεπε να αντιμετωπιστεί».

