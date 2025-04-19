Νετανιάχου: Η Χαμάς απέρριψε τη συμφωνία για την επιστροφή των μισών ζωντανών ομήρων

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι η Χαμάς απέρριψε το Σαββατοκύριακο μια πρόταση για την επιστροφή των μισών από τους εναπομείναντες εν ζωή ομήρους που κρατά στη Γάζα, επειδή απαιτεί το τέλος του πολέμου και μια ισραηλινή στρατιωτική υποχώρηση από τη Γάζα.

Στο μήνυμά του, που μεταδόθηκε αργά το βράδυ από την τηλεόραση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να εντείνει την πίεση στη Χαμάς. Ακόμη, ο Νετανιάχου είπε ότι μολονότι το τίμημα του πολέμου είναι βαρύ, το Ισραήλ «δεν έχει επιλογή παρά να συνεχίσει να πολεμά για την ίδια την ύπαρξή μας, μέχρι τη νίκη». Δήλωσε μάλιστα πεπεισμένο ότι μπορεί να φέρει πίσω τους Ισραηλινούς ομήρους «χωρίς να υποταχθεί στις εντολές της Χαμάς».

«Αν συνθηκολογήσουμε με τις επιταγές της Χαμάς τώρα, όλα τα μεγάλα επιτεύγματα του πολέμου, που πετύχαμε με την αξία των στρατιωτών μας και των πεσόντων και των ηρωικών μας τραυματιών, όλα αυτά τα επιτεύγματα θα εξαφανιστούν», λέει ο Νετανιάχου σε ηχογραφημένο μήνυμα.

«Ως πρωθυπουργός σας, δεν θα συνθηκολογήσω με δολοφόνους που διέπραξαν τη χειρότερη σφαγή κατά του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα. Μια τέτοια συνθηκολόγηση θα θέσει σε κίνδυνο τη χώρα και θα βάλει σε κίνδυνο εσάς», προσθέτει.

Ο πρωθυπουργός απορρίπτει επίσης ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ μπορεί να ξεγελάσει τη Χαμάς για να επιστρέψει όλους τους ομήρους και μετά να επιστρέψει στον πόλεμο, και λέει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα το επέτρεπε και όσοι υποστηρίζουν μια τέτοια τακτική δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις.

Οι δηλώσεις για το Ιράν

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι παραμένει προσηλωμένος στο να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και επιτίθεται σε επικριτές που κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό για αποτυχία να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται ο Νετανιάχου, αντιτάχθηκαν σε ενέργειες κατά του Ιράν στο παρελθόν.

«Είναι διασκεδαστικό να ακούς την κριτική όσων αντιτάχθηκαν στις ενέργειες στις οποίες προχώρησα με στόχο να προκαλέσω πλήγματα και να καθυστερήσω το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο παρελθόν, ενέργειες χωρίς τις οποίες το Ιράν θα είχε πυρηνικό όπλο πριν από 10 χρόνια», ισχυρίζεται ο Νετανιάχου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι περιόρισε τις ευκαιρίες να χτυπήσει το Ιράν, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ είπε ότι ο Νετανιάχου απέτυχε να συμβαδίσει τις απειλές κατά της Τεχεράνης.

