Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι μεταξύ των αμυντικών προγραμμάτων που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα είναι και η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, το οποίο ονομάστηκε «Ατσάλινος Θόλος».

Χτες, Τρίτη, συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο στην 'Αγκυρα η Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας στη Τουρκίας.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι το πρόγραμμα «Ατσάλινος Θόλος» (Steel Dome) αναπτύσσεται με εγχώριους πόρους και σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζει ότι τα πολλαπλά επίπεδα συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και όλοι οι αισθητήρες και τα όπλα θα λειτουργούν ολοκληρωμένα μεταξύ τους σε μια δικτυακή δομή, θα δημιουργούν μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα στον αέρα, θα την προβάλλουν στα κέντρα επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο και θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, στην ίδια συνεδρίαση τέθηκαν επί τάπητος μελλοντικές δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού KAAN, η προμήθεια οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar TB3, Akinci, Aksungur και συναφών υποσυστημάτων, καθώς και τα προγράμματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων μίνι σκαφών και σκαφών καμικάζι για το Πολεμικό Ναυτικό.

Στην ατζέντα της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας βρέθηκε επίσης το διαστημικό πρόγραμμα της Τουρκίας, η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και ηλεκτρονικών συστημάτων που δείχνουν την επιχειρησιακή κατάσταση στην ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα, η προμήθεια συστημάτων ελέγχου διοίκησης, επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών καθώς και αμυντικά συστήματα ενάντια σε μίνι μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή ναυτικά οχήματα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι συζητήθηκε επίσης ο εκσυγχρονισμός των τουρκικών αρμάτων μάχης και των μαχητικών αεροσκαφών με εγχώριες δυνατότητες, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη εγχώριου κινητήρα και συστημάτων μετάδοσης ισχύος, η προμήθεια τεθωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων και το πρόγραμμα αγοράς μικρών σκαφών και παράκτιων ρυμουλκών.

Πηγή: skai.gr

