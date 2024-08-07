Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το βράδυ της Τρίτης μεγάλο τμήμα της Νότιας Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένου του Λος Άντζελες.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού σημειώθηκε περίπου 15 μίλια νοτιοδυτικά του Lamont - και περίπου 25 μίλια νότια του Bakersfield. Αρχικά το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε 5,3 Ρίχτερ ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στα 5,2 Ρίχτερ.

Τουλάχιστον 30 μικρότεροι σεισμοί – μεγέθους από 2,5 έως 4,5 Ρίχτερ– καταγράφηκαν στην περιοχή την επόμενη ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Από τον σεισμό δεν καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές στις υποδομές ή τραυματισμοί, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, η οποία έστειλε ανθρώπους από τους πυροσβεστικούς σταθμούς για να ερευνήσουν εάν η περιοχή επλήγη.

