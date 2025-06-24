Τουρκία: Ρίσκο η στήριξη στην Τεχεράνη

Εντείνει τις επικρίσεις της προς το Ισραήλ η Άγκυρα, σε μία ακόμη απόπειρα να αποστασιοποιήσει δημοσίως τις ευθύνες των ΗΠΑ ή του προέδρου Τραμπ από την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν. Οι κινήσεις της τουρκικής κυβέρνησης στη διεθνή σκακιέρα, εν μέσω πιεστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύουν το διπλωματικό ρίσκο που αναλαμβάνει η Άγκυρα.

Η θέση της Τουρκίας στη διαμάχη Ισραήλ-Ιράν

Σε ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επεσήμανε τη σκληρή δουλειά της κυβέρνησής του για την αποτροπή των επιθέσεων του Ισραήλ, αλλά και όσων στηρίζουν το Τελ Αβίβ, εναντίον του Ιράν, με στόχο να μην εξελιχθεί η κρίση σε ευρύτερη καταστροφή. Επιπλέον, σημείωσε πως η Τουρκία δεν εγκρίνει πλήγματα κατά της κυριαρχίας του Ιράν και της σταθερότητας στην περιοχή – ανεξαρτήτως προέλευσης. "Δηλώνουμε σαφώς την αντίδρασή μας", είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η χώρα του είναι μεταξύ εκείνων που διατηρούν τη πιο σαφή στάση απέναντι στο Ισραήλ σχετικά με τα γεγονότα στη Γάζα, υπενθυμίζοντας ότι η Άγκυρα έχει διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, με κόστος δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως ο πόλεμος δεν επεκτάθηκε στην Τουρκία χάρη στις τουρκικές ενέργειες σε μια περίοδο άνω των τριών ετών.

Οι υψηλοί τόνοι του Μπαχτσελί και το μήνυμα προς τις ΗΠΑ

Σε διαφορετικό ύφος κινήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν και ηγετική φιγούρα της τουρκικής ακροδεξιάς, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά από πέντε μήνες, ο Μπαχτσελί υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετική ρητορική κατά του Ισραήλ, προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα: Κατηγόρησε ανοιχτά τις ΗΠΑ για τον “ενεργό ρόλο τους στον πόλεμο”, με αφορμή τον βομβαρδισμό τριών ιρανικών εγκαταστάσεων. Ο ίδιος έχει εκφράσει την εκτίμηση πως απώτερος στόχος του Ισραήλ είναι η αποσταθεροποίηση της Τουρκίας, επισημαίνοντας πως οι προβλέψεις για έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο εντείνονται και η προετοιμασία για σύνθετες κρίσεις δεν μπορεί να αναβληθεί.

Το γεωπολιτικό ρίσκο της Άγκυρας

Η επιλογή της Τουρκίας να στηρίξει το Ιράν συνιστά σαφές πολιτικό ρίσκο, όχι μόνο έναντι του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ. Προς το παρόν, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, έχουν εφαρμοστεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έπειτα από τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ενώ διαβεβαιώνεται πως οι επιθέσεις δεν επηρέασαν τουρκικά στρατεύματα. Οι τουρκικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθιστώντας σαφές ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως η κατάσταση θα διατηρηθεί αναλλοίωτη στο μέλλον.

Πηγή: Deutsche Welle

