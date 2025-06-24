Η γλώσσα του σώματος μαρτυρά πολλές φορές πολλά περισσότερα από αυτά που λέει το στόμα. Ο ρεπόρτερ του BBC ο οποίος περνάει τις περισσότερες μέρες του στο Λευκό Οίκο αναλύει τη γλώσσα του σώματος του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο Τραμπ τείνει να ξεσπάει το θυμό του στο Truth Social. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει, τουλάχιστον δημόσια, να διατηρεί την εικόνα ενός ψύχραιμου, υπολογισμένου διαπραγματευτή. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που ο ίδιος έχει ξεσπάσει μπροστά στις κάμερες, συνήθως σε δημοσιογράφους για «ηλίθιες» ή «γελοίες» ερωτήσεις όπως ο ίδιος τις χαρακτηρίζει.

Το γεγονός ότι αυτή τη φορά ξέσπασε μπροστά στις κάμερες και επιτέθηκε με έντονο τρόπο κατά του Ισραήλ και του Ιράν, εκτοξεύοντας ύβρεις και κατηγορώντας και τις δύο χώρες ότι παραβίασαν την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μαρτυράει σύμφωνα με το δημοσιογράφο πόσο απογοητευμένος είναι και με τις δύο πλευρές, με το Ισραήλ να φαίνεται - προς το παρόν - να αντιμετωπίζει το κύριο βάρος του θυμού του.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα τερματίσει τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Γάζα και την Ουκρανία.

Πιο πρόσφατα, διεκδικούσε τα εύσημα για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ρουάντα και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Ωστόσο, αυτές οι συγκρούσεις θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν ενδιέφεραν ιδιαίτερα τους περισσοτέρους Αμερικανούς.

Στα μάτια της αμερικανικής κυβέρνησης, μια εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα είναι - ή θα ήταν - ένα κορυφαίο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής που θα του επέτρεπε να επισημάνει μια σημαντική νίκη, ιδίως αν συνδυαστεί με τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο υποβοηθήθηκε από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά.

Ήδη χθες το βράδυ, προσωπικότητες από τον Λευκό Οίκο επαίνεσαν έντονα την «ειρήνη» του Τραμπ. Αλλά προς το παρόν, φαίνεται να είναι ταραγμένος και θυμωμένος που αυτή δεν λαμβάνει τελικά χώρα.

