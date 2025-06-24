Ο πρόεδρος του Ισραήλ στο σημείο που έπληξε ιρανικός πύραυλος στη Μπερ Σεβά

«Αυτό που είδαμε εδώ είναι εξωφρενικό και εξαιρετικά οδυνηρό. Αυτός ο πύραυλος, ένας από τους ισχυρότερους πυραύλους των Ιρανών, ονομάζεται Ghadr. Έχει βάρος πολύ πάνω από 400 κιλά, χτύπησε εδώ ειδικά για να σκοτώσει γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και καθημερινούς, κατεδάφισε νηπιαγωγείο και σχολείο, κατεδάφισε διαμερίσματα και δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα τον χαμό τεσσάρων αθώων πολιτών. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες. Αυτή είναι μια τρομερή απώλεια», δήλωσε ο Ισαάκ Χέρτζογκ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.