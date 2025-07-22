Τουρκία: Πρόταση Μπαχτσελί για αντιπροεδρία σε Κούρδους και Αλεβίτες

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που σηματοδοτεί δραματική απομάκρυνση από τις πάγιες θέσεις του, ο στενότερος πολιτικός σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρότεινε την ανάθεση ανώτερων κυβερνητικών αξιωμάτων σε μέλη των κουρδικών και αλεβιτικών μειονοτήτων της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πρόεδρος του υπερεθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, διατύπωσε την πρόταση κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης του κόμματος στις 18 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το MHP, άτυπος κυβερνητικός εταίρος του ΑΚΡ του Ερντογάν, προβάλλει μια σκληρή εθνικιστική πολιτική ιδεολογία.

Μέχρι πριν δύο χρόνια, ο Ερντογάν υπογράμμιζε το αλεβίτικο υπόβαθρο του αντίπαλου προεδρικού υποψηφίου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και κατηγορούσε το CHP για σχέσεις με το PKK, ώστε να κινητοποιήσει εθνικιστές και θρησκευόμενους ψηφοφόρους. Οι Αλεβίτες, θρησκευτική μειονότητα στην Τουρκία, ακολουθούν ξεχωριστή εκδοχή του Ισλάμ, με τελετουργίες και δοξασίες που διαφέρουν από αυτές της σουνιτικής πλειοψηφίας.

Η Τουρκία διαθέτει σήμερα μία θέση αντιπροέδρου, η οποία καλύπτεται με απευθείας διορισμό από τον πρόεδρο. Η πρόταση του Μπαχτσελί εντάσσεται στο πλαίσιο των δηλώσεών του περί οικοδόμησης ενός «κράτους χωρίς τρομοκρατία» και ακολουθεί μια εμφανή αλλαγή στη ρητορική του, με πρόσφατες εκκλήσεις ακόμη και για ειρηνευτικές συνομιλίες με το PKK και το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, πρωτοβουλίες στις οποίες ο ίδιος έκανε το πρώτο άνοιγμα.

Η στήριξη του κόμματος DEM, που διαθέτει 56 έδρες στο κοινοβούλιο, ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμη για τον Ερντογάν και το MHP, ώστε να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για συνταγματική αναθεώρηση, που αποτελεί πάγια επιδίωξη του Τούρκου προέδρου. Αν και ο ίδιος ο Ερντογάν δεν έχει δηλώσει ευθέως ότι επιδιώκει παραμονή του στην εξουσία πέραν των ορίων, κορυφαίοι συνεργάτες του και ο Μπαχτσελί έχουν ήδη εκφραστεί υπέρ αυτής της προοπτικής.

Ο 77χρονος Μπαχτσελί, που έχει οικοδομήσει την πολιτική του ταυτότητα στον ακραίο εθνικισμό, αιφνιδίασε ακόμη περισσότερο όταν απηύθυνε κάλεσμα ειρήνης προς το PKK, το οποίο και χαιρέτισε ο φυλακισμένος ηγέτης του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το PKK ξεκίνησε τη διαδικασία κατάθεσης των όπλων, υλοποιώντας την πρώτη ουσιαστική κίνηση προς τον αφοπλισμό από την ανακοίνωση διάλυσής του τον περασμένο Μάιο.



Πηγή: skai.gr

