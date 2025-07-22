Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οποιοσδήποτε είναι συνένοχος στη διευκόλυνση της παράνομης διακίνησης μεταναστών προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα κινδυνεύει με «πάγωμα» των περιουσιακών του στοιχείων, τον αποκλεισμό από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και απαγόρευση εισόδου στη χώρα, βάσει νέων εξουσιών που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Αύριο, το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης θα επιβάλει το πρώτο κύμα κυρώσεων σε συμμορίες που εμπλέκονται στη διακίνηση ανθρώπων και την προώθηση της παράτυπης μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στους συνεργούς τους, όπως χρηματοδότες και εταιρείες που εμπλέκονται στην πώληση εξοπλισμού για πλωτά μέσα.

Το καθεστώς αυτό θα είναι το πρώτο παγκοσμίως που θα είναι αφιερωμένο στη στόχευση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, με την εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων από εγκληματίες και τα δίκτυά τους να αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς της παράτυπης μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως προειδοποιεί η βρετανική κυβέρνηση, οι μετανάστες που πληρώνουν διακινητές διατρέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο να εργαστούν σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας στην παραοικονομία, να επιστραφούν στη χώρα καταγωγής τους ή να χάσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Οι κυρώσεις έχουν σκοπό να διαταράξουν τη ροή χρημάτων και υλικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου του παγώματος τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων – που επιτρέπουν στις οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες να διευκολύνουν την παράτυπη μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κυρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να φτάσουν σε άτομα που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, τα οποία θα κατονομαστούν δημοσίως, καθιστώντας παράνομη οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους από το βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι πρώτοι στόχοι θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από την προμήθεια μικρών σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη διάπλευση της Μάγχης, μέχρι την εμπορία πλαστών διαβατηρίων, καθώς και τους μεσάζοντες που διευκολύνουν τις πληρωμές μέσω των δικτύων Hawala, μέχρι και τους ίδιους τους αρχηγούς των συμμοριών.

Το καθεστώς αυτό θα συμπληρώσει τις νέες εξουσίες για τις αρχές επιβολής του νόμου που εισάγονται με το Νομοσχέδιο για την Ασφάλεια των Συνόρων, το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Οι κυρώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στόχευση των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος μετανάστευσης και των συνεργών τους, όπου και αν βρίσκονται, ακόμη και εκεί όπου οι παραδοσιακές προσεγγίσεις επιβολής του νόμου και ποινικής δικαιοσύνης δεν μπορούν να φτάσουν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε: «Για πάρα πολύ καιρό, οι εγκληματικές συμμορίες γεμίζουν τις διεφθαρμένες τσέπες τους και εκμεταλλεύονται τις ελπίδες των ευάλωτων ανθρώπων ατιμώρητα, καθώς οδηγούν την παράτυπη μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα αποδεχτούμε αυτό το status quo. Είναι ηθικό μας καθήκον και βασικό μέρος του Σχεδίου μας για την Αλλαγή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαλύσουμε αυτές τις συμμορίες και να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Γι' αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε το πρώτο παγκοσμίως καθεστώς κυρώσεων που στοχεύει τις συμμορίες που εμπλέκονται στη διακίνηση ανθρώπων και την προώθηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και τους συνεργούς τους. Από αύριο, όσοι εμπλέκονται θα αντιμετωπίσουν το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων, τον αποκλεισμό από το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και την απαγόρευση ταξιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, πρόσθεσε: «Το νέο καθεστώς κυρώσεων σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα στον αγώνα μας κατά των εγκληματικών συμμοριών που κερδοσκοπούν από την ανθρώπινη δυστυχία. Θα μας επιτρέψει να στοχεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρήσεις των διακινητών όπου και αν δρουν, αποκόπτοντας τη χρηματοδότησή τους και διαλύοντας τα δίκτυά τους κομμάτι-κομμάτι».

