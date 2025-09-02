Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι είναι ευγνώμων στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον «αγαπητό του φίλο», για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα. «Αγαπητέ φίλε, τόσο εγώ όσο και ολόκληρη η ρωσική αντιπροσωπεία είμαστε ευτυχείς που συναντάμε για άλλη μια φορά τους Κινέζους φίλους και συναδέλφους μας», δήλωσε ο Πούτιν στον Σι κατά τη διάρκεια συνάντησης, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram του Κρεμλίνου. «Η στενή επικοινωνία μας αντικατοπτρίζει τη στρατηγική φύση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας, οι οποίες βρίσκονται σε ένα άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή. Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) κι αναμένεται να παραστεί αύριο Τετάρτη σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας αποτελούν παράδειγμα για τις σχέσεις μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε από τη μεριά του ο Σι, προσθέτοντας ακόμη ότι «Οι σχέσεις Κίνας και Ρωσίας χαρακτηρίζονται από φιλικές σχέσεις μεταξύ γειτόνων, ολοκληρωμένο στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Η απόφαση της Κίνας και της Ρωσίας να γιορτάσουν από κοινού την επέτειο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έχει ιδιαίτερη σημασία».

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους επιτιθέμενους στον χειρότερο πόλεμο της Ευρώπης τα τελευταία 80 χρόνια, ο Σι Τζινπίνγκ συναντάται για πρώτη φορά με τους ομολόγους του από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι δυτικοί ηγέτες παρακολουθούν από μακριά.

Η επίσκεψη του Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο για την τεράστια στρατιωτική παρέλαση αυτή την εβδομάδα δείχνει την επιρροή του Κινέζου προέδρου σε αυταρχικά καθεστώτα που επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τη δυτική παγκόσμια τάξη, ενώ η απομονωτιστική στάση του Τραμπ πλήττει τις μακροχρόνιες συμμαχίες των ΗΠΑ.

Η σύγκλιση αυτού που οι δυτικοί αναλυτές έχουν ονομάσει «Άξονας Αποσταθεροποίησης» (Axis of Upheaval) θα μπορούσε να χτίσει πάνω στη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας που υπογράφηκε από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο του 2024, καθώς και σε μια παρόμοια συμμαχία μεταξύ Πεκίνου και Πιονγιάνγκ, ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να αλλάξει τους στρατιωτικούς υπολογισμούς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Κιμ πέρασε τα σύνορα με την Κίνα νωρίς την Τρίτη με το ειδικό του τρένο, με προορισμό το Πεκίνο. Ο Σι και ο Πούτιν, εν τω μεταξύ, συναντήθηκαν για μια συνάντηση με τον ηγέτη της Μογγολίας, στην οποία αναμένεται να συζητήσουν ένα τεράστιο έργο αγωγού φυσικού αερίου.

Ο Σι πραγματοποίησε επίσης συνομιλίες με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι τη Δευτέρα, επαναφέροντας τις τεταμένες διμερείς σχέσεις, καθώς ο Τραμπ ενέτεινε την εμπορική πίεση προς το Νέο Δελχί σχετικά με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τη Σύνοδο Κορυφής «θεατρική» και κατηγόρησε την Κίνα και την Ινδία ότι είναι «κακοί ηθοποιοί», καθώς τροφοδοτούν τον τρεισήμισι ετών πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Καμπάνες

Σε μια εποχή που ο Τραμπ καυχιέται για τις ειρηνευτικές του ικανότητες, οποιαδήποτε νέα συγκέντρωση στρατιωτικής δύναμης στην Ανατολή που θα περιλαμβάνει τη Ρωσία θα σημάνει συναγερμό για τη Δύση.

«Οι τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας φαίνονται σχεδόν αναπόφευκτες», ανέφερε τον Μάρτιο ο Youngjun Kim, αναλυτής του αμερικανικού National Bureau of Asian Research, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φέρει πιο κοντά τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ.

Ο Κιμ είναι σημαντικός παράγοντας στη σύγκρουση στην Ουκρανία: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει στείλει πάνω από 15.000 στρατιώτες για να υποστηρίξει τον πόλεμο του Πούτιν.

Το 2024, φιλοξένησε επίσης τον Ρώσο ηγέτη στην Πιονγιάνγκ - στην πρώτη σύνοδο κορυφής αυτού του είδους σε 24 χρόνια - σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ευρέως ως προσβολή προς τον Σι και ως προσπάθεια να μετριάσει την περιθωριοποίησή του, μειώνοντας την εξάρτηση της Βόρειας Κορέας από την Κίνα.

Περίπου 2.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους πολεμώντας για τη Ρωσία στην Ουκρανία, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, η οποία πιστεύει ότι η Πιονγιάνγκ σχεδιάζει μια νέα αποστολή.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης στη σύνοδο κορυφής του SCO στην Τιαντζίν ότι πρέπει να αποκατασταθεί μια «δίκαιη ισορροπία στον τομέα της ασφάλειας», ασκώντας κριτική στην ανατολική επέκταση του ΝΑΤΟ. Η επίσκεψή του στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι και τον Κιμ ενδέχεται να προσφέρουν ενδείξεις για τις προθέσεις του Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

