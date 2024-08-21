ΟΗΕ: Η κατάσταση στη Λιβύη έχει επιδεινωθεί αρκετά σε όλους τους τομείς

Για την κατάσταση στη Λιβύη ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας, η αναπληρώτρια Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για Πολιτικές Υποθέσεις και η Αναπληρώτρια Αρχηγός της Αποστολής (UNSMIL), Στέφανι Κούρι.

Η κ. Κούρι προειδοποίησε ότι τους τελευταίους δύο μήνες, η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί αρκετά γρήγορα όσον αφορά στην πολιτική, την οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Όπως είπε «οι μονομερείς ενέργειες λίβυων πολιτικών, στρατιωτικών και αξιωματούχων ασφαλείας αύξησαν τις εντάσεις, εδραίωσαν περαιτέρω θεσμικές και πολιτικές διαιρέσεις και περιέπλεξαν τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων». Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η κ. Κούρι ανέφερε ότι η αποστολή του ΟΗΕ, μαζί με τα κράτη-μέλη, έχει εργαστεί ενεργά για την αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης.

Σύμφωνα με την κ. Κούρι οι αυτοδιοικητικές εκλογές προχωρούν και αναμένεται να διεξαχθούν στα μέσα Οκτωβρίου, προσθέτοντας ότι η Ανώτατη Εθνική Εκλογική Επιτροπή, με την υποστήριξη της αποστολής του ΟΗΕ, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώνεται ότι εδώ και ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί αντικαταστάτης του τέως ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για τη Λιβύη, Αμπντουλάγι Μπατιλί.

Ο κ. Μπατιλί παραιτήθηκε από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου το 2023 αναφέροντας ότι «ο διεθνής οργανισμός δεν μπορεί να υποστηρίξει με επιτυχία την προσπάθεια πολιτικής μετάβασης, εφόσον οι πολιτικοί ηγέτες βάζουν το προσωπικό τους συμφέρον πιο ψηλά από το κοινό καλό, σε μια χώρα που για πάνω από μια δεκαετία βρίσκεται εν μέσω εμφυλίου πολέμου και πλήρους αβεβαιότητας».

Στον Μπατιλί είχε ανατεθεί η θέση τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά την ξαφνική παραίτηση του προκατόχου του, Γιαν Κούμπις.

«Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι δεν είναι μυστικό πως το να είσαι επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη είναι μια απαιτητική δουλειά. Χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος που θα περάσει από τη διαδικασία που απαιτείται για να γίνει ειδικός απεσταλμένος, η οποία απαιτεί πολλή διαβούλευση» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

