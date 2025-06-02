Τουρκία: «Οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας δεν είχαν αρνητικό αποτέλεσμα»

Ο δεύτερος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε αρνητικό αποτέλεσμα, έσπευσε να διαβεβαιώσει ο εκπρόσωπος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, καθώς οι συνομιλίες διήρκεσαν αυτή τη φορά κάτι περισσότερο από μια ώρα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS οι συνομιλίες διεξήχθησαν στα ρωσικά.

Επίσης, το TASS μετέδωσε ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία σήμερα και οι δύο αντιπροσωπείες αναμένεται να αναχωρήσουν από την Κωνσταντινούπολη εντός της ημέρας, χωρίς να έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών.

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει κάθε απαραίτητο βήμα για να διευκολύνει την ειρηνευτική διαδικασία» τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου, επίσης στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώθηκε μετά από λιγότερο από δύο ώρες. Ενώ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων, δεν υπήρξε καμία πρόοδος.

Πηγή: skai.gr

