Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η Τουρκία υπέγραψε τη συμφωνία για τα F-16» - Ικανοποίηση στην Άγκυρα

Πρώτο θέμα είναι στην Τουρκία η πώληση των F-16, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης. Στην Άγκυρα επικρατεί ικανοποίηση για την αγορά 40 F-16 ΒLOCK-70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού των F-15.

Για το αν υπάρχουν όροι προς την Τουρκία για τα μαχητικά αεροσκάφη δεν το γνωρίζουμε ξεκάθαρα, θα το μάθουμε από την Ουάσινγκτον, σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης.



Η Σεράπ Μπελοβατζικλί, παρουσιάστρια στο SOZCU TV, ανέφερε: «Υπάρχει μια ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ που λέει πως ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τα F-16. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Τουρκία έβαλε την υπογραφή της στις επιστολές προσφοράς και αποδοχής της συμφωνίας για τα F-16. Αυτή η επιστολή αφορά τον εκσυγχρονισμό τους στόλου των F-16 σε επίπεδα Block -70. Αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Νωρίτερα είχε κάνει μια ανακοίνωση και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τζέφρι Φλέικ και είχε δηλώσει «φτάνουμε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας».

CNN TURK: «Η Τουρκία ψάχνει τρόπους να παραλάβει τα F-16 νωρίτερα;» - Σενάρια για συμπαραγωγή στην Τουρκία

ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΠΑΚΣΟΪ- ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ CNN TURK: «Η Lockheed Martin έκανε την προσφορά της και η Τουρκία την αποδέχθηκε. Άλλωστε και στο Κογκρέσο δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο και εκεί ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες. Από εδώ και πέρα η Lockheed Martin θα περάσει στη φάση της παραγωγής και μεταφοράς.Φανταζόμαστε πως όλες οι λεπτομέρειες της παραγωγής και της μεταφοράς βρίσκονται μέσα στη συμφωνία την οποίο έδωσαν τα χέρια. Καθώς υπήρχαν συζητήσεις με την Lockheed Martin για το αν θα μπορούσαν να σταλούν τα κιτ στην Τουρκία έτσι ώστε ο εκσυγχρονισμός των μαχητικών να γίνει στην Τουρκία. Αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό. Να αναφέρουμε επίσης πως λόγω της αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης παραγωγής, η μεταφορά των F-16 στην Τουρκία είχε υπολογιστεί σε 3 ή 3.5 χρόνια, μήπως και η παραγωγή των νέων F-16 θα μπορούσε να γίνει στην Τουρκία για να τρέξει πιο γρήγορα όλο το πρόγραμμα».

Προειδοποιητικά μηνύματα Πούτιν στην Άγκυρα για αυξημένη συνεργασία με τις ΗΠΑ

«Αν περιορίσετε τις σχέσεις με τη Ρωσία, η Τουρκία θα έχει μεγαλύτερες ζημιές παρά κέρδη»

Υποδεικνύοντας την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία και τον όγκο του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, ο Πούτιν δήλωσε τα εξής: «Απ' ό,τι μου φαίνεται πρόσφατα το οικονομικό μπλοκ της κυβέρνησης της Τουρκίας έχει επικεντρωθεί στη λήψη δανείων, στην πραγματοποίηση επενδύσεων, στη λήψη επιχορηγήσεων από δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό ενδεχομένως να μην είναι κάτι κακό, αλλά εάν αυτό συνδέεται με τον περιορισμό των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, τότε η τουρκική οικονομία θα έχει περισσότερα να χάσει από όσα θα κέρδιζε. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια τέτοια απειλή».

Παράλληλα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τα τουρκικά ΜΜΕ η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ναυπηγεία του Λοριάν. «Η Ελλάδα πατάει γκάζι στα εξοπλιστικά» σχολιάζουν.

«H Ελλάδα πατάει γκάζι στους εξοπλισμούς. Ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε ναυπηγεία στη Γαλλία θα παραλάβουν 3 φρεγάτες» γράφει η Sozcu.

«H Ελλάδα θα παραλάβει 3 γαλλικές φρεγάτες. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το πρόγραμμα της παραλαβής των φρεγατών θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2026» αναφέρει το Haberler.

