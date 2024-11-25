Τουρκία: Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε στην Άγκυρα

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε είναι προγραμματισμένο να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Ερντογάν στις 14:00 ώρα Ελλάδας για μια ώρα, πριν από το υπουργικό συμβούλιο. Μόλις πριν δυο ημέρες ο Ρούτε είχε συναντηθεί με τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο Τραμπ στην Φλόριντα όπου σύμφωνα με πληροφορίες συζήτησαν για το Ουκρανικό, τις ρωσικές απειλές, για την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Η Άγκυρα αναμένει με ανυπομονησία την επίσκεψη του ΓΓ του ΝΑΤΟ ελπίζοντας να εξασφαλίσει χρήσιμες πληροφορίες για τα σχέδια εξωτερικής πολιτικής του Τράμπ, ο οποίος μέχρι στιγμής κρατάει κλειστό το στόμα του για την Τουρκία.



Οι καλές σχέσεις του προέδρου Ερντογάν με τον Πούτιν ίσως να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον Μαρκ Ρούτε σε μια στιγμή που συζητείται η επόμενη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι χθες, την παραμονή της έλευσης του ΓΓ του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ερντογάν και Ρώσου Προέδρου. Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν διμερείς σχέσεις, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Επίσης αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας με τη Ρωσία σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών. Επίσης τονίζεται ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της να τερματίσει τις εντάσεις στην περιοχή και θα συνεχίσει να συμβάλλει στις ειρηνευτικές διαδικασίες.



Ο Ρούτε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και με τους υπουργούς Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Και στη συνέχεια θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Τουρκικής Αεροδιαστημικής (TUSAŞ) στην Άγκυρα που έγινε στόχος επίθεσης από το PKK τον περασμένο μήνα με νεκρούς και τραυματίες.

Τα μηνύματα του Ερντογάν

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι κατά τις συνομιλίες με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, η Άγκυρα μεταξύ άλλων, θα τονίσει τις προσδοκίες της να αρθούν τα εμπόδια μεταξύ των Νατοϊκών συμμάχων για αμυντικές προμήθειες και να υπάρξει αλληλεγγύη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το δεύτερο σχετίζεται με τις κουρδικές συριακές δυνάμεις που πολεμούν τον ISIS μαζί με τους Αμερικανούς. Το κύριο θέμα όμως θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό. Εφόσον ο Ερντογάν είναι ο μόνος ηγέτης που συνομιλεί τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι, τούρκοι αναλυτές αναρωτιόνται μήπως ο Ρούτε μεταφέρει κάποιο μήνυμα σήμερα από τον Τραμπ προς τον Τούρκο Πρόεδρο για τον τερματισμό του ρωσοουκρανικού πολέμου.



Μετά την Άγκυρα, επόμενος σταθμός του ΓΓ του ΝΑΤΟ, η Αθήνα όπου θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

