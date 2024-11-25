ΝΑΤΟ: Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ένα σενάριο πολέμου

«Βόμβα» υψηλόβαθμου αξιωματούχου του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα. Ο Ολλανδός ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ (δεξιά στη φωτό), επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της Συμμαχίας ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ότι «οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για ένα σενάριο πολέμου και να προσαρμόσουν ανάλογα τις γραμμές παραγωγής και διανομής».



«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να δαπανήσουν πολύ εγγύτερα στο 3% του ΑΕΠ για να καταστήσουν εφαρμόσιμα τα σχέδια της συμμαχίας» επισήμανε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Το συνολικό ποσοστό είναι πολύ πιο κοντά στο 3% του ΑΕΠ παρά στο 2%, τον υπάρχοντα στόχο της συμμαχίας, δήλωσε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

«Περιμένω ότι υπό τη νέα κυβέρνηση (του Ντόναλντ) Τραμπ (στις ΗΠΑ), θα υπάρξει μια πολύ πιο έντονη συζήτηση για το πόσα περισσότερα χρήματα πρέπει να ξοδέψουν η Ευρώπη και ο Καναδάς, και αυτή είναι μια υγιής και έγκυρη συζήτηση που πρέπει να γίνει» σημείωσε.

Προς αυτή την κατεύθυνση ασκούσε έντονες πιέσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία ως πρόεδρος.

«Οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις είναι μεγαλύτερες από τον Φεβρουάριο 2022, αλλά η ποιότητα αυτών των δυνάμεων έχει πέσει» τόνισε ακόμα ο Μπάουερ.

Η Ευρώπη συζητά το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων ή και μισθοφόρων (ιδιωτικές στρατιωτικές δυνάμεις) στην Ουκρανία ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο αναφέρει στο μεταξύ η γαλλική εφημερίδα Le Monde.



Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτό αναμένοντας τη διακοπή των προμηθειών όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μπάιντεν άναψε το «πράσινο φως» στο Κίεβο για τη χρησιμοποίηση πυραύλων ATACMS με μεγαλύτερη εμβέλεια πληγμάτων στο ρωσικό έδαφος.

Έντονα αντέδρασε το Κρεμλίνο στο δημοσίευμα της Le Monde ότι Εμανουέλ Μακρόν και Κερ Στάρμερ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων, ή ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας, στο μέτωπο της Ουκρανίας.



Οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν έχουν ομοφωνία σχετικά με την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων από τις χώρες τους ή τουλάχιστον μισθοφόρων για να υποστηρίξουν το Κίεβο, αλλά ορισμένοι «θερμοκέφαλοι» σκέφτονται αυτή την επιλογή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφερόμενος στο ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας

Πηγή: skai.gr

