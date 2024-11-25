Ισραήλ: «Διοικητικό κέντρο» της Χεζμπολάχ ο στόχος της επίθεσης στη Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε «διοικητικό κέντρο» της λιβανέζικης σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ με πλήγμα που εξαπέλυσε το Σάββατο στο κέντρο της Βηρυτού, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε ένα διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) απαντώντας σε ερώτημα του AFP, την ώρα που αντικρουόμενες δηλώσεις από τον Λίβανο ανέφεραν ότι στόχος του πλήγματος αυτού ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Το πλήγμα, το οποίο εξαπολύθηκε πριν από τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατέστρεψε οκταώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Μπάστα, στην καρδιά της Βηρυτού, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα.

«Είκοσι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 άλλοι τραυματίστηκαν», σύμφωνα με επικαιροποιημένο, αλλά όχι οριστικό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου χθες Κυριακή. Οι έρευνες για τυχόν επιζώντες συνεχίζονται.

Πηγή των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε ότι «ανώτερο στέλεχος της Χαμάς ήταν στόχος» της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν σκοτώθηκε. Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Αμίν Σέρι, διέψευσε τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

