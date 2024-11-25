Η Βρετανία επιβάλλει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων στον ρωσικό «σκιώδη στόλο»

Η Βρετανία θα επιβάλλει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων 30 πλοίων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, καλώντας τους συμμάχους της G7 να συμπαρασταθούν και να εξοπλίσουν την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με το πρκατορείο Reuters.

Πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7, ο Λάμι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Βρετανία ανακοινώνει «το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου», αναφερόμενος σε έναν στόλο που σύμφωνα με τη Βρετανία χρησιμοποιεί πρακτικές για να αποφύγει τους δυτικούς περιορισμούς στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή τη G7 όλοι οι συνάδελφοι ... να συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί και είμαστε βέβαιοι ότι η Ουκρανία μπορεί να έχει τα κεφάλαια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό για το 2025», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

